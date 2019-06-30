Происшествия

ЧП на аттракционе в Кривом Роге: среди пострадавших много детей

В Кривом Роге (Днепропетровская область) пятеро детей получили травмы в результате переворота надувного батута. Инцидент произошел в воскресенье, 30 июня, в густонаселенном спальном микрорайоне Восточный-2, сообщило управление Национальной полиции в Кривом Роге. Напомним, в Одессе женщину с ребенком зажало в надувном батуте, который внезапно начал сдуваться.

Кроме детей, пострадали двое взрослых.

По предварительным данным, причиной инцидента стал сильный ветер и недостаточно мощные крепления батута.

Полиция проводит проверку по факту инцидента.

Напомним, ранее в Узбекистане обрушение аттракциона в городе Джизак привело к многочисленным жертвам. Много трагических инцидентов происходит на аттракционах и Украине. Так, на Киевщине девочка получила термический ожог, катаясь на аттракционе. А после этого в Николаеве на праздновании дня рождения пятилетнего ребенка аниматоры вылили ему на руки жидкий азот.

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