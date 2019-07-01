Трамп блефовал на переговорах с Си Цзиньпином в Осаке

Мир

В воскресенье, 30 июня, глава Национального экономического совета США Лоуренс Кудлоу в эфире телеканала Fox News внес важное уточнение относительно заявления американского президента Дональда Трампа по китайской компании Huawei. Кудлоу подчеркнул, что речь ни в коем случае не идет о «безоговорочной амнистии».

«Министерство торговли США временно предоставит ряд дополнительных лицензий на поставку товаров самого общего назначения для Huawei. Мы не считаем, что эти случаи затрагивают национальную безопасность США», — утверждает Кудлоу.

Напомним, в мае Министерство торговли США внесло Huawei в черный список из-за угрозы национальной безопасности. Белый дом обвиняет, китайский концерн в краже технологий, шпионаже в пользу правительства Китая и продаже американских комплектующих в Иран вопреки санкциям, введенным против Тегерана. Решение администрации Трампа привело к тому, что многие американские IT-компании были вынуждены прекратить сотрудничество с Huawei.

Все это стало частью масштабных торговых войн между США и Китаем, развернутых по инициативе Белого дома. Вашингтон и Пекин на протяжении последнего года обмениваются новыми пошлинами. Это вызывает недовольство многих крупных компаний в обеих странах.

На саммите G20 в Осаке, который проходил 28−29 июня, Дональд Трамп провел встречу с председателем КНР Си Цзиньпином. Американский президент пообещал китайскому лидеру прекратить технологическую блокаду Huawei. Об этом Трамп сам заявил во время итоговой пресс-конференции в Осаке. «Я согласился вновь разрешить продажу технологических продуктов Huawei», — подчеркнул президент США. При этом он добавил, что окончательно вопрос о работе Huawei должен быть решен в ходе торговых переговорах между Вашингтоном и Пекином, которые вскоре возобновятся. Об этом Трамп и Си Цзиньпин договорились в Осаке.

Заявление президента вызвало резкую критику в Сенате США. Ряд сенаторов немедленно потребовали возобновить действие санкций против Huawei в полном объеме. Заявление Кудлоу стало ответом на это требование.

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