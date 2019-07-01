Стыдоба: сеть возмутило видео с медиком-«агитатором» в киевском лифте

Общество и люди

В сеть попало видео, записанное в лифте одной из многоэтажек, что по проспекту Правды в Киеве. Один из медиков, приехавших по вызову, разрисовал, похоже, зеленкой, стенку лифта, написав на ней: «Зе!».

Видео выложили на ресурсе «dtp.kiev.ua» в социальных сетях.

Интернет-пользователи жестко прошлись по автору политической настенной живописи.

Позже в комментариях к этому посту выложили скриншот с камеры видеонаблюдения, установленной в лифте, на котором видно, как медики стирают оставленную ранее надпись.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сети разгорелись споры вокруг заявления президента Украины Владимира Зеленского о разведении сил в Станице Луганской и появлении «хрупкой надежды» на начало завершения горячей фазы войны.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter