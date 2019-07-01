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Стыдоба: сеть возмутило видео с медиком-«агитатором» в киевском лифте
В сеть попало видео, записанное в лифте одной из многоэтажек, что по проспекту Правды в Киеве. Один из медиков, приехавших по вызову, разрисовал, похоже, зеленкой, стенку лифта, написав на ней: «Зе!».
Видео выложили на ресурсе «dtp.kiev.ua» в социальных сетях.
Интернет-пользователи жестко прошлись по автору политической настенной живописи.
Позже в комментариях к этому посту выложили скриншот с камеры видеонаблюдения, установленной в лифте, на котором видно, как медики стирают оставленную ранее надпись.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сети разгорелись споры вокруг заявления президента Украины Владимира Зеленского о разведении сил в Станице Луганской и появлении «хрупкой надежды» на начало завершения горячей фазы войны.
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— Знаете, в детстве я боялся темноты. Теперь же, когда вижу свой счет за электроэнергию, я боюсь света!..