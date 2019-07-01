Украина

В сети разгорелись споры вокруг заявления Зеленского о разведении сил в Станице Луганской (видео)

После того, как украинская армия отвела своих военнослужащих и технику в районе Станицы Луганской, президент Зеленский заявил, что появилась хрупкая надежда на начало завершения горячей фазы войны.

«Мне кажется, это первый шаг к стабильному прекращению огня по всей линии разграничения, который произошел благодаря разблокировке Минского процесса», — сказал Зеленский.

Он также подчеркнул, что только время может подтвердить выполнение сторонами своих обязательств.

Зеленский призвал всех не сеять панику и не поддаваться на провокации, а дать возможность украинской армии и дипломатам выполнять свою работу.

«Пожалуйста, давайте сохранять спокойствие. Никакого предательства нет. Победы, к сожалению, пока тоже нет, но это, мне кажется, первый наш небольшой реальный успех», — подчеркнул он.

В сети появились ироничные, а порой и возмущенные комментарии. Фолловеры пишут, что боевики не выполнили обещаний и не отвели всю технику в установленные для этого места.

Alexey Kucherov: «Шикарно проверили. „30 июня ОБСЕ получила письмо от вооруженных формирований с неподконтрольных правительству районов Луганской области, в котором отмечают, что они завершили разведения сил и средств на согласованном участке разведения в районе Станицы Луганской.“

Честно честно. Мамой клянусь. Так и написали. Они же всегда что говорят, то и делают».

Margo Turelyk: «Успех в том, что мы отвели свои войска вглубь территории Украины? Можно так и полную победу организовать — забрать наши войска вообще. ВСУ нет — значит победили. Бред».

Но были и те, кто поддерживает начинания Зеленского и верит, что последние действия Украины на Донбассе правильные.

«Дякую, Володимире! Спокійно, планомірно, крок за кроком до миру в Украіні, а значить до перемоги! Віримо в Вас і в усіх нас».

«Вітаю, пане президенте! Вірю, Ви скінчите війну швидше, ніж більшість очікує!!!»

«Всім нам терпіння! Миру в кожне серце. Хлопці на сході — здоров'я вам та божого благословіння! З вірою в душах впевнено крокуємо».

Как сообщали «ФАКТЫ», несмотря на шаги Украины в сторону мира, боевики не прекращают обстрелы Донбасса. Так, дважды за неделю была обстреляна прифронтовая Авдеевка. Пострадали дома мирных граждан.

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