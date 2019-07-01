Политика

После возвращения РФ в ПАСЕ может возникнуть «эффект домино», когда отменят и другие санкции, — Порошенко

Решение Парламентской Ассамблеи Совета Европы снять санкции с российской делегации без выполнения страной-агрессором резолюций ПАСЕ — это крайне опасный прецедент. Он может запустить цепную реакцию отмены санкций, которые применили против России наши международные партнеры. Об этом в эфире телеканала «Украина» заявил пятый президент Украины, лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко.

«Почему ситуация, сложившаяся в ПАСЕ, так важна? Санкции — единственная мотивация для России как страны-агрессора. Если она хотела вернуться в Совет Европы, снять санкции Европейского союза, снять санкции „Большой семерки“, „Большой двадцатки“, то должна выполнить условия, зафиксированные в Минских соглашениях. Она обязана отпустить украинских моряков, отпустить заложников, вывести свои войска с нашей территории, забрать оружие с нашей территории. Сегодня, когда санкции сняты, а Россию запустили в ПАСЕ — есть большой риск, что Украина останется один на один в противостоянии с Российской Федерацией, со страной-агрессором. Что Украина потеряет поддержку стран — членов Совета Европы, а дальше может быть „эффект домино“, поэтому я советую всем очень серьезно к этому относиться», — предостерег Порошенко.

По его словам, существует также риск, что ситуация в ПАСЕ может стать первым шагом к легитимизации аннексии Крыма.

«Впервые вопрос Украины решается за ее спиной. Легкомысленно относиться к этому нельзя. Это красная линия, которую Украина не должна позволять переходить», — убежден лидер «Европейской Солидарности».

Он отметил мощную работу украинской делегации в ПАСЕ, в которую входят члены команды «Европейской Солидарности» Владимир Арьев, Ирина Геращенко, Алексей Гончаренко, Мария Ионова: «Они сражались как «9 рота «, но остались без дипломатической поддержки со стороны руководства государства».

Порошенко также рассказал, что ему при президентской каденции неоднократно приходилось решать сложные вопросы, в том числе и в Парламентской Ассамблее Совета Европы.

«Я так делал: накануне голосования мы обзванивали основных партнеров. И когда сегодня говорят, что якобы этот вопрос был решен заранее, полгода назад или три месяца назад… Я встречался и в Париже с президентом Макроном, и в Берлине с канцлером Германии, и со многими другими руководителями государств (были и встречи, и телефонные разговоры), — никто никогда не поднял даже вопрос о том, что санкции могут быть сняты. Потому что, если бы это произошло, нужно было бы немедленно переносить вопрос в публичную плоскость, надо было бы обеспечивать поддержку в том числе и внутренних политических сил этих государств для того, чтобы не допустить принятия такого рискованного для Украины решения», — подчеркнул Порошенко.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Петр Порошенко увидел «российский реванш» в договоренностях Запада с Путиным за спиной Украины.

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