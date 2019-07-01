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После запуска энергорынка сбоев в поставках электроэнергии не будет, — Центрэнерго
Сегодня в Украине стартовал новый рынок электроэнергии. По словам и. о. главы правления ПАО «Центрэнерго» Петра Кравца, все работает в штатном режиме, в поставках электроэнергии сбоев не ожидается.
«Рынок запущен, торги идут, ждем результатов. С сегодняшнего дня ситуация должна быть лучше, чем раньше. Сбоев в поставках электроэнергии не ожидается. Цена для населения не меняется, все работает в штатном режиме, предприятия работают, как обычно, просто сама система поставок электроэнергии у нас немного меняется, но ничего катастрофического не предвидится», — подчеркнул и. о. главы правления ПАО «Центрэнерго».
Петр Кравец также отметил важность своевременного запуска реформы для Украины.
«Своевременный запуск рынка — это, безусловно, для Украины продвижение в реформах», — отметил Кравец.
1 июля стартовала новая модель рынка электроэнергии в соответствии с нормами Закона «О рынке электрической энергии», принятого в 2017 году.
По словам директора госпредприятия «Оператор рынка» Владимира Евдокимова, результаты первых торгов в новом сегменте оптового рынка — на рынке «на сутки вперед» (РСВ) — свидетельствуют об успешном старте реформы.
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— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?