Стиль жизни

Последний уик-энд июня оказался насыщен звездными свадебными церемониями. В Париже пол-Голливуда гуляло на торжестве, которое устроили 30-летняя Зои Кравиц и 31-летний Карл Глусман. Невеста — дочь знаменитого американского рок-музыканта Ленни Кравица. Она сама стала популярной певицей. Кроме того, известна как модель и актриса. Снялась уже почти в 30 фильмах и сериалах. Жених — звезда скандальных эротических фильмов «Любовь» Гаспара Ноэ и «Неоновый демон» Николаса Рефна.

Молодые люди познакомились в сентябре 206 года. Их представили друг другу общие друзья во время вечеринки в баре. Зои потом призналась, что была очень довольна тем, как все произошло: «Мне понравилось, что это не было встречей после переписки на сайте знакомств. Еще лучше — мы не увидели друг друга на съемочной площадке. Друзья знали, что я хочу начать серьезно встречаться с парнем. И пригласили в бар Карла. Я сразу почувствовала к нему симпатию». Глусману Кравиц тоже сразу понравилась.

В феврале 2018 года он сделал Зои предложение. Она с радостью ответила «да». О помолвке они объявили только в октябре. Очень боялись сглазить свои отношения.

В пятницу, 28 июня, в Париж съехались звездные гости жениха и невесты. Компания подобралась невероятно представительная. Конечно, были отец Зои, 55-летний Ленни Кравиц, и ее мать, 51-летняя актриса Лиза Бонет. Они развелись еще в 1993 году. Бонет замужем за звездой фильма «Аквамен» Джейсоном Момоа. У них двое детей — 12-летняя Лола и 10-летний Накоа-Волф.

Кстати, отец Ленни, известный телепродюсер Сай Кравиц — еврей с украинскими корнями. Его дед родился в Киеве и уже взрослым переехал в США. Так что в Зои тоже течет украинская кровь.

Сначала вечером 28 июня состоялась репетиция свадебной церемонии с участием большинства гостей. А само торжество прошло 29 июня в парижском особняке XVIII века, который славится тем, что здесь выставлены коллекции произведений Энди Уорхола и Жан-Мишеля Баскии. Как пошутила одна из французских газет, парижане очень надеялись, что гости на свадьбе не напьются и все шедевры художников останутся в целости.

Столы накрывал ресторан Laperouse. К сожалению, чем угощали, узнать не удалось.

Перейдем, наконец, к гостям. Такого количества лауреатов премии «Оскар» не припомнит, пожалуй, ни одна голливудская свадьба! Зои снялась во втором сезоне мини-сериала «Большая маленькая ложь» и пригласила всех своих партнерш по этому культовому телепроекту. Приехать смогли, к сожалению, не все. Не было, например, Мерил Стрип. Зато прилетели в Париж Николь Кидман и ее муж Кит Урбан. И вот начинаем наши подсчеты. Кидман является лауреатом премии «Оскар» за исполнение главной роли в фильме «Часы» (2003 год). Кроме того, в ее активе пять премий «Золотой глобус», премия BAFTA и две премии «Эмми» (одна из них за роль в первом сезоне «Большой маленькой лжи»). Интересно, что Николь когда-то встречалась с Ленни Кравицом, отцом невесты.

Зои Кравиц и Карл Глусман

Риз Уизерспун и ее муж выходят из отеля

Крис Пайн на репетиции свадьбы был в горчичном костюме

Девушка Пайна Аннабелль Уоллис выбрала серебристое облегающее платье

Николь Кидман

Муж Кидман певец Кит Урбан

Лора Дерн с дочерью

Звезда «Дивергента» Шейлин Вудли

Дензел Вашингтон

Жена Вашингтона Паулетта Пирсон

Эдди Редмэйн с женой Ханной

Британская супермодель и актриса Кара Делевинь в брючном костюме со своей подругой Эшли Бенсон

На свадьбе Риз Уизерспун была в ярком летнем платье

Отец невесты, знаменитый рок-музыкант Ленни Кравиц

Мать невесты, актриса Лиза Бонет

Также побывала на свадьбе Зои и Карла Риз Уизерспун. Она получила свой «Оскар» за роль в драме «Переступить черту» (2005 год). Эта же работа принесла ей «Золотой глобус» и BAFTA. Риз была со своим вторым мужем Джимом Тотом.

Невеста также пригласила на свадьбу своего партнера по фильму «Фантастические звери: Преступления Гриндевальда» Эдди Редмэйна. Британский актер получил «Оскар», «Золотой глобус» и BAFTA за главую роль в биографической драме «Вселенная Стивена Хокинга» (2015 год). Эдди был на свадьбе с женой Ханной Багшо.

Среди гостей были также известный американский актер Дензел Вашингтон и его жена Паулетта Пирсон. Дензел является обладателем двух «Оскаров» и множества других престижных кинопремий. Первую награду Американской киноакадемии Вашингтон получил в 1990 году за роль второго плана в исторической драме «Слава». «Оскар» за главную роль достался актеру в 2001 году (триллер «Тренировочный день»).

Поздравила крестную также известная актриса Мариса Томей. Она получила «Оскар» за роль второго плана в комедии «Мой кузен Винни» в 1992 году.

В числе других гостей на свадьбе Зои и Карла были голливудские звезды Лора Дерн («Большая маленькая ложь»), Крис Пайн (он и Кравиц вместе озвучивали героев мультфильма «Человек-паук: Вокруг Вселенной»), Шейлин Вудли (Зои играла с ней в серии фильмов «Дивергент»). Лора Дерн «Оскара» пока не получила, но дважды на него номинировалась. Зато в ее активе четыре «Золотых глобуса» и премия «Эмми».

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