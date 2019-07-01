В Очакове из горящего дома спасли двух девочек (фото)

Происшествия

Родились заново — именно так можно сказать о двух маленьких жительницах Очакова Оле и Тане (имена изменены) после пожара, случившегося в ночь на 1 июля. А в селе Гриньки Глобинского района Полтавской области двое юных друзей, рискуя собственной жизнью, вытащили из горящего дома неходячую 80-летнюю женщину.

— В этот поздний вечер я собирал все для завтрашней поездки в Одессу, — рассказал очаковец Роман Исаев. — Мама вынесла во двор вешать стирку, а я покурить вышел. Вначале на едкий запах дыма внимания не обратили. Но вскоре со стороны соседского двора стал слышен сильный треск и видно было огненное зарево. Стало ясно, что это пожар, и мы побежали туда. Я тут же позвал соседа дядю Валентина, попросил вызвать пожарных.

Оказалось, что горит соседский сарай, жутко трещал шифер на крыше, дымом был окутан и жилой дом рядом. Люди в нем спали, свет был выключен. Вбежав во двор, Роман стал стучать в запертую дверь. Однако поначалу никто не открывал. Решили уже ломать двери, чтобы спасти людей, которые были в доме. Но в этот момент на шум вышла хозяйка, которая спросонья и в дыму не могла понять, что происходит. Однако тут же сказала, что внутри находятся две ее дочки, которые могут задохнуться.

Мужчины вынесли девочек 2009 и 2012 годов рождения из дома на свежий воздух. К счастью, успели вовремя — помощь прибывших медиков девочкам не понадобилась.

Спустя минуту приехали спасатели ГПСЧ-22, обслуживающие Очаковский район, и погасили пожар.

Как сообщили «ФАКТАМ» в пресс-службе ГУ ГСЧС в Николаевской области, причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности.

Согласно предварительной версии, к пожару привел непотушенный костер, на котором в хозпостройке… грели еду.

25-летний Роман Исаев — лейтенант морской пехоты, участник боевых действий на востоке Украины, считает, что ничего особенного они с соседом не совершили — в подобной ситуации так должен поступать каждый настоящий мужчина.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что под Одессой пожар унес жизни четырех малышей.

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