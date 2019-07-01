Украина

После 21 апреля реваншисты переходят все красные линии. Атакуется фундамент украинской государственности, значительно укрепленный командой Порошенко за последние пять лет: армия, язык, украинская церковь, а еще декоммунизация, люстрация, энергетическая независимость и другие достижения. Об этом на согласительном совете в Верховной Раде заявил председатель парламентской фракции «Блок Петра Порошенко» Артур Герасимов.

Он, в частности, отметил, что действия реваншистов наносят удары в спину украинской армии. «Последние обыски в Министерстве обороны и у „волонтерского десанта“, который в 2014-м поломал десятки коррупционных схем, полностью парализовали поставки в армию бронежилетов, касок и зимней формы. Армию в состояние 2014 года стремятся вернуть наши враги. Но когда это начинает делать вместо них украинская власть, то возникает вопрос, чьи интересы она отстаивает?» — подчеркнул председатель фракции.

«Теперь вот Путин ссылается на слова нового начальника украинского Генштаба (Хомчака), который якобы назвал провокацией мирный проход украинских кораблей с украинской Одессы в украинский Мариуполь. И это при том, что Международный трибунал по морскому праву полностью встал на сторону Украины, обязав вернуть наших военных. Уважаемая новая власть, прошло уже несколько дней — где опровержения?! Мы никому не дадим права называть наших героев-моряков преступниками. Они должны быть безоговорочно освобождены в соответствии с решением международного трибунала. Все остальное — это предательство национальных интересов. А преступники — это Кремль», — напомнил парламентарий.

Все это, по мнению Артура Герасимова, — неотъемлемые части военно-политической атаки Кремля на независимую Украину.

«Ключевой удар наносится по Петру Порошенко. Потому что он знает как и способен эффективно противостоять реваншу, чтобы сохранить международную коалицию на дипломатическом фронте. Поэтому мы видим, как вчерашние беглецы — сторонники Януковича — сейчас возвращаются в Украину и показательно заваливают местные суды фиктивными делами против Порошенко. Однако дело не в фамилии Порошенко, а в том, что сейчас реваншисты делают все, чтобы снова вернуть Украину к статусу бесправного сателлита Кремля», — подчеркнул глава фракции.

«Каждый из исков против Петра Порошенко, — отметил Артур Герасимов, — касающихся приказа о контрнаступлении, благодаря которому освободили 2/3 оккупированного Донбасса, приказа о переходе кораблей в акваторию Азовского моря для защиты украинских Мариуполя и Бердянска и другие дела — это дела против Украины и ее права на самозащиту от агрессора».

Председатель фракции также подчеркнул, что сегодня главная задача демократического избирателя — не распылять голоса в непроходные проекты, потому что это играет на руку пророссийским реваншистам.

«Государственническая команда, которая точно будет разрушать планы врага — это команда» Европейской Солидарности". Каждый член списка эффективно защищал Украину в течение тяжелых лет на своем участке: в армии, волонтерством, в органах местного самоуправления, в парламенте, правительстве. При этом 70% списка — это востребованные обществом новые люди, что дает уникальное сочетание опыта и «свежей крови», — сказал Артур Герасимов.



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