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Молодежи совсем нет: в сети показали, как живет село возле уничтоженного боевиками Луганского аэропорта (видео)
В маленькое село Победное, жители которого летом 2014 года помогали украинским защитникам Луганского аэропорта, практически не осталось молодежи.
Видеосюжет о том, что произошло после того, как боевики захватили аэропорт в Луганске и как теперь живут жители Победного, сняли журналисты «Радио Свобода».
Волонтер Алексей Бида вспомнил, что боевики устроили в селе зачистку, убив шестерых местных жителей: «После просто приехала группа, и прошла зачистка по селу. Но в силу того, что они зашли в первый дом и убили там четырех человек — другие успели среагировать, разбежаться по соседям, по огородам. Их не нашли. Убили четырех человек из семьи Бочневичей и супругов Кулиш».
А местный священник рассказал, что в селе не осталось молодежи — нет работу, которую ранее давал аэропорт.
Эксклюзивное интервью, которое ранее дал «ФАКТАМ» один из защитников Луганского аэропорта, читайте на сайте: «В Луганском аэропорту по нам били с такой силой, что даже перекрытие противоядерного бункера треснуло»
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