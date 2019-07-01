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Массовое отравление детей в Коблево: что известно на данный момент (фото)
О том, что из более сотни детей из Каменец-Подольского Хмельницкой области, которые приехали на отдых и оздоровление в Коблево, около 40 с кишечной инфекцией попали в местную больницу, сообщает Depo. Хмельницкий со ссылкой на собственные источники. Ранее в селе Репужинцы Заставновского района на Буковине 30 детей отравились в детском лагере, у них началась тошнота и рвота.
114 детей из Каменец-Подольского отдыхали в лагерь «Салют» в Коблево Николаевской области. Поездку оплатил Каменец-Подольский горсовет из бюджета города.
По информации Depo. Хмельницкий, 30 июня кишечной инфекцией заболело 30 детей, 1 июля еще 10. Кроме того, родители детей жалуются на ужасные условия и антисанитарию в лагере, частые случаи воровства и некачественное питание. Интернет-издание также сообщило, что в Каменец-Подольском горсовете о ситуации знают. К тому же на место якобы выехала специальная комиссия Хмельницкой ОГА. В Каменец-Подольском горсовете сообщили, что направят в лагерь и своих проверяющих.
В управлении охраны здоровья Николаевской областной госадминистрации «ФАКТАМ» подтвердили, что случай массового отравления детей имел место в детском учреждении оздоровления и отдыха «Салют», расположенном в селе Коблево. Все дети осмотрены медицинскими работниками. В инфекционное отделение Березанской ЦРБ доставлено 16 детей в состоянии средней тяжести для дообследования и, в случае необходимости, лечения. В детском лагере также работают специалисты Госпродпотребслужбы.
На 2 июля запланирован выезд комиссии управления здравоохранения облгосадминистрации и департамента социальной защиты населения облгосадминистрации. Руководство Николаевской облгосадминистрации сообщило, что держит ситуацию на контроле.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в массовом отравлении детей в Хмельницком подозревают молочную кухню.
Фото Depo. Хмельницкий
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— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!