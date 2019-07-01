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Спорт

Сенсация на Уимблдоне: 15-летняя школьница победила легендарную Уильямс (видео)

22:34 1 июля 2019 110
Кори Гауфф
Степан ПАК, «ФАКТЫ»

В первом же круге Уимблдона произошла громкая сенсация. Пятикратная победительница престижного теннисного турнира в одиночном разряде 39-летняя американка Винус Уильямс за 1 час и 21 минуту проиграла самой молодой участнице состязаний в столице Великобритании, своей 15-летней соотечественнице Кори Гауфф (на фото) — 4:6, 4:6.

Во втором раунде Уимблдона 313-я ракетка мира Гауф, уже заработавшая на турнире 91 тысячу долларов, сразится с представительницей Словакии Магдаленой Рыбариковой, играющей профессиональные турниры с 2004-го — года рождения юной американки.

Напомним, что Кори Гауфф в 13 лет дошла до финала юниорского US Open, после чего ее подписало менеджерское агентство Роджера Федерера. В прошлом году американская школьница победила на юниорском «Ролан Гаррос».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Свитолина и Ястремская успешно стартовали на Уимблдоне.

Фото Twitter

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