Филипп Янковский изменился до неузнаваемости после борьбы с раком

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Поклонники Филиппа Янковского выражают озабоченность в связи с последними фото российского режиссера и актера — на них он выглядит худым и изможденным. По мнению почитателей таланта сына Олега Янковского, все это — следствие борьбы с раком, о победе над которым он заявил в 2016 году, пишет «Стархит».

На днях Ксения Собчак поделилась снимком с режиссером, намекнув на будущий совместный проект.

«Кое-что задумали с Филиппом Янковским. И это не реклама сети стоматологических клиник, как вы могли подумать, глядя на это фото», — написала ведущая.

Но поклонники обратили внимание не на белоснежные улыбки звезд, а на худобу и болезненный вид Филиппа Янковского. Многие даже не узнали 50-летнего режиссера. «Янковского не узнать: худой очень. Болеет?» — удивились пользователи Сети. «Тоже его не узнала. Жаль. В последнее время многие из известных людей огорчают внешним видом. Неизвестно, что за этим стоит: слабость, болезни, распущенность, безысходность? В любом случае всем сил, жажды жизни, любви к себе и к тем, кто дорог», — писали комментаторы.

Большинство сошлось во мнении, что режиссер выглядит изможденным из-за длительной борьбы с раком. После химиотерапии иммунитет артиста ослаб, вес снизился, что не могло не сказаться на внешности. Некоторые даже предположили, что стадия ремиссии прошла, и актер вновь болен. Однако ни сам Янковский, ни Ксения Собчак не ответили на вопросы подписчиков.

Еще в 2014-м стало известно, что у Филиппа Янковского развилась фолликулярная лимфома — онкологическое заболевание, поражающее селезенку, гортань, миндалины, слизистые оболочки органов пищеварения. Актер прошел курс химиотерапии, ездил лечиться в Израиль.

Но в последнее время артист редко выходил в свет, отмечая, что равнодушен к публичным мероприятиям и занимается работой.

Беспокоит поклонников и тот факт, что верная супруга режиссера Оксана Фандера в последние месяцы перестала публиковать совместные снимки с возлюбленным. «Оксана не показывает фото с мужем. Может, боится, что все узнают о возвращении к нему болезни?» — размышляли комментаторы.

Супруги вместе почти 30 лет, и Фандера была рядом с артистом, когда тому диагностировали онкологическое заболевание. Кроме того, Оксана настояла на постоянных обследованиях мужа у врачей, ведь его недуг — наследственный: отец артиста Олег Янковский умер от рака поджелудочной железы. Поклонники, переживающие за здоровье режиссера, надеются, что их опасения неверны, и Филипп находится в добром здравии.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в 2015 году у Филиппа Янковский обнаружили фолликулярную лимфому. Онкологическое заболевание диагностировали еще в 2009 году, но Филипп почти пять лет отказывался от полноценного лечения. Фолликулярная лимфома — разновидность злокачественной опухоли, которая в основном поражает лимфоузлы. Болезнь может протекать без всяких симптомов довольно продолжительное время, поэтому ее часто выявляют только на поздних стадиях развития. Часто такая лимфома появляется у молодых людей. Она практически неизлечима. В 2014 году состояние Янковского ухудшилось — его госпитализировали в клинику. Филипп прошел несколько курсов химиотерапии, после которых у него наблюдалась частичная ремиссия.

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