- 09:51 Полное безумие: сеть возмутило видео с экстремалом на мосту в Киеве
- 09:43 Евроатлантическая хартия — план действий политических сил, который ускорит вступление Украины в НАТО
- 09:43 Офицер ВСУ рассказал о потерях у боевиков на Донбассе за первый месяц лета
- 09:26 С запуском энергорынка цены на электроэнергию для населения не изменятся — совет ОРЭ
- 09:23 Взрыв под Днепром: выяснились новые детали и данные о пострадавших детях
- 09:19 Прошла презентация "Fashion-рынок Великобритании" при поддержке ЕС
- 09:08 Смертельный обстрел машины медиков ВСУ: в сети показали фото с места трагедии
- 08:57 Стала известна реакция Волкера на обстрел санитарного авто на Донбассе
- 08:45 Девам стоит сменить род занятий, а Скорпионам — отказаться от дальних поездок: гороскоп на июль от известного астролога
- 08:38 Бразилия – Аргентина: где смотреть онлайн полуфинал Кубка Америки-2019
- 08:26 Дети — это маленькие тираны и диктаторы, — Том Хэнкс
- 08:20 Под Киевом «похоронили» Путина: в сети появилось фото надгробия от «счастливых украинцев»
Взрыв под Днепром: выяснились новые детали и данные о пострадавших детях (видео)
Двое из пяти детей, пострадавших в результате взрыва в селе Пашена Балка (Днепропетровская область), находятся в очень тяжелом состоянии.
Как сообщает «Информатор», пострадавших госпитализировали в областную детскую клиническую больницу. По словам заведующего приемным отделением Игоря Майденко, состояние троих детей расценивается как травмы средней степени тяжести.
Один из маленьких пациентов, который проезжал мимо компании ребят на велосипеде и не очень сильно пострадал (у ребенка повреждена нога и царапины по всему телу), рассказал, что видел у старшего мальчика в руках предмет, похожий на мину. У всех детей — осколочные ранения. Самым тяжелым односельчане собирают деньги на лечение.
Также сообщается, что, по предварительному заключению взрывотехников, взорвалась граната для подствольного гранатомета ВОГ-25п. Взрыв произошел в 30 метрах от детской площадки и продуктового магазина.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в селе Великая Черниговка Житомирской области четверо детей пострадали от взрыва пороха. На больничных койках оказались двое мальчиков 10 лет, их товарищ 11 лет и 12-летняя девочка. Все четверо детей получили ожоги лица, кистей и ног. У одного из мальчиков ожог роговицы глаза.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Пятилетняя девочка приходит в новом розовом платье в детский сад. Воспитательница ее спрашивает: — Кто тебе такое красивое платье купил? Ребенок с гордостью отвечает: — Наревела!