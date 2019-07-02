Происшествия

Взрыв под Днепром: выяснились новые детали и данные о пострадавших детях (видео)

Двое из пяти детей, пострадавших в результате взрыва в селе Пашена Балка (Днепропетровская область), находятся в очень тяжелом состоянии.

Как сообщает «Информатор», пострадавших госпитализировали в областную детскую клиническую больницу. По словам заведующего приемным отделением Игоря Майденко, состояние троих детей расценивается как травмы средней степени тяжести.

Один из маленьких пациентов, который проезжал мимо компании ребят на велосипеде и не очень сильно пострадал (у ребенка повреждена нога и царапины по всему телу), рассказал, что видел у старшего мальчика в руках предмет, похожий на мину. У всех детей — осколочные ранения. Самым тяжелым односельчане собирают деньги на лечение.

Также сообщается, что, по предварительному заключению взрывотехников, взорвалась граната для подствольного гранатомета ВОГ-25п. Взрыв произошел в 30 метрах от детской площадки и продуктового магазина.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в селе Великая Черниговка Житомирской области четверо детей пострадали от взрыва пороха. На больничных койках оказались двое мальчиков 10 лет, их товарищ 11 лет и 12-летняя девочка. Все четверо детей получили ожоги лица, кистей и ног. У одного из мальчиков ожог роговицы глаза.

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