Шесть детей травмированы вследствие взрыва неизвестного предмета в Днепропетровской области

Происшествия

В Днепропетровской области полиция устанавливает обстоятельства взрыва неустановленного предмета, в результате которого пострадали дети. Об этом сообщили в Департаменте коммуникации Национальной полиции.

Происшествие произошло 1 июля около 20:00 на детской площадке в селе Пашена Балка Днепровского района. Предварительно установлено, что в результате взрыва ранения получили шесть детей в возрасте от четырех лет до 16 лет. Один ребенок находится в тяжелом состоянии.

В настоящее время на месте взрыва работает следственно-оперативная группа Днепровского районного отделения полиции и взрывотехники. Медики оказывают помощь пострадавшим детям.

Расследование данного факта ведется по двум статьям Уголовного кодекса Украины — ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ст. 264 (небрежное хранение огнестрельного оружия или боевых припасов).

Напомним, что в Каменец-Подольском на Хмельнитчине произошло ЧП на местном аттракционе. Там внезапно вышло из строя колесо обозрения. Случилось это в разгаре воскресного дня, 30 июня. Заблокированными на высоте оказались семеро людей, трое из которых — дети 8, 10 и 11 лет. Для их спасения сотрудникам ГСЧС пришлось задействовать специальную технику, в т. ч. автолестницы.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в городе Кривой Рог Днепропетровской области пятеро детей получили травмы в результате переворота надувного батута. Инцидент произошел в воскресенье, 30 июня, в густонаселенном спальном микрорайоне Восточный-2. Кроме детей, пострадали двое взрослых. По предварительным данным, причиной инцидента стал сильный ветер и недостаточно мощные крепления батута.

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