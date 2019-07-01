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Шесть детей травмированы вследствие взрыва неизвестного предмета в Днепропетровской области
В Днепропетровской области полиция устанавливает обстоятельства взрыва неустановленного предмета, в результате которого пострадали дети. Об этом сообщили в Департаменте коммуникации Национальной полиции.
Происшествие произошло 1 июля около 20:00 на детской площадке в селе Пашена Балка Днепровского района. Предварительно установлено, что в результате взрыва ранения получили шесть детей в возрасте от четырех лет до 16 лет. Один ребенок находится в тяжелом состоянии.
В настоящее время на месте взрыва работает следственно-оперативная группа Днепровского районного отделения полиции и взрывотехники. Медики оказывают помощь пострадавшим детям.
Расследование данного факта ведется по двум статьям Уголовного кодекса Украины — ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ст. 264 (небрежное хранение огнестрельного оружия или боевых припасов).
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