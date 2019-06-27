2 июля 2019

Нам не дано прожить чужую жизнь. Ни нам, ни нашим детям. Нам не удастся простым движением руки, словно росчерком пера на нотариально заверенном завещании, оставить тем, кто нам близок и дорог, самое большое из наших богатств — богатство нашего опыта. И наших знаний, и выстраданных выводов из нами же допущенных в разные годы ошибок. И накопленного на протяжении всей нашей жизни умения сострадать и уважать, понимать и приходить на помощь, познавать необходимое и отказываться от ненужного. Распознавать подвохи в лицемерии и пропускать через своё сердце чужую боль и искреннюю любовь к нам…

Через все это каждому предстоит пройти самостоятельно. И только тогда это станет по-настоящему твоим. Как в этой старой притче, которой мне хочется с вами поделиться сегодня.

В древние века в стране возле больших гор жил юноша, мечтавший стать Мастером Меча. Но, поскольку по традициям той страны Настоящий Меч нельзя было просто так пойти купить или получить, отправился юноша к старым Мастерам Меча, в силу возраста уже отошедших от дел.

Найдя одного из них, юноша обратился к нему со словами:

- Слава о тебе живет уже много десятилетий. Люди восхищаются твоими подвигами и поступками. О них слагают легенды. Но ведь ты уже, заслужив почёт и уважение, давно ушёл на покой. А я очень мечтаю стать Мастером Меча. Не мог бы ты передать мне свой Меч или продать его?

Внимательно выслушав просьбу, старый воин ответил:

- Я бы с радостью это сделал. Но боюсь, что мой меч тебе… не подойдёт.

Огорченный отказом юноша отправился к следующему Мастеру Меча. Но и там он снова вынужден был выслушать вежливый, но решительный отказ. Так продолжалось довольно долго. Он в поисках знаменитых воинов обошёл много городов, встретился с каждым из них. И каждая встреча заканчивалась одинаковым отказом:

- Мой Меч, юный друг, тебе не подойдёт…

Отчаявшись раздобыть Меч таким образом, юноша нашёл кузнецов, выковавших в своё время мечи для воинов, которые, обладая ими, завоевали честь и славу на полях сражений. Его новый Меч, выкованный по заказу, был прекрасен. Этим мечом легко можно было рассечь вражеские доспехи. Да что там доспехи! Под ударами этого меча в прах рассыпались мечи и копья тех, кто вступал в единоборство с нашим героем. Он с каждым новым сражением, с каждым новым геройским поступком становился все известнее и известнее в своей стране и за её пределами. Одно смущало воина, ставшего к тому времени человеком, которого многие величали уже Мастером Меча. Он-то сам хорошо знал, что Меч у него не настоящий Меч Мастера…

Прошли годы. Заслужив славу и почести, наш герой ушёл на покой, живя с семьёй в красивом доме на берегу тихой реки. И вот однажды к нему в дверь постучался незнакомый юноша, восторженно произнёсший яркую, но короткую речь:

- О, легендарный Мастер Меча. Слава о тебе дошла и до наших мест. И я, давно мечтавший пойти по твоим стопам и добиться успеха, подобного твоему, решил обратиться к тебе с просьбой. Не мог бы ты передать мне свой Меч Мастера? Или хотя бы продать его?

С грустной улыбкой посмотрел наш герой в горящие огнём надежды и желаний глаза юноши и ответил:

- Я и рад был бы это сделать. Но, знаешь, мой Меч тебе, пожалуй, не подойдёт…

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.

Любите жизнь. И будьте любимы. Жизнью…