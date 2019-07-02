Мир

На загоравшего у себя во дворе жителя Лондона с неба упал труп

Британские СМИ вторые сутки обсуждают инцидент, который произошел в воскресенье, 30 июня, в Лондоне. Около 15:00 по местному времени на загоравшего в своем саду жителя района Клэпхэм с неба упал труп! Тело рухнуло буквально в метре от лежавшего на топчане мужчины. Ему крупно повезло — мог и погибнуть.

Полицию вызвал сосед. Он рассказал журналистам, что услышал громкий хлопок. «Я подумал, что у нашего нового соседа что-то произошло. Выглянул из окна и обомлел. На стене дома были брызги крови. На земле лежал труп. А сосед стоял рядом и дрожал от страха. Я вызвал полицию…» — вспоминает очевидец.

До появления патрульных на место инцидента приехал плейнспоттер. Так называют тех, кто любит наблюдать за самолетами и фотографировать их. Он заявил соседям, что отслеживал с помощью мобильного приложения лайнер, летевший в Лондон из Найроби. Кенийский самолет уже снижался, чтобы произвести посадку в аэропорту Хитроу. Приложение показало, что из лайнера что-то выпало. И плейнспоттер сразу помчался к предполагаемому месту падения.

«Это безбилетник!» — заявил он собравшимся местным жителям. Эту версию подтвердила позже британская полиция. Погибший был одет в джинсы и голубую футболку. Документов при нем не нашли. А в отсеке шасси самолета, прилетевшего из Найроби, обнаружили сумку с вещами, немного еды и питьевую воду. В настоящее время британская и кенийская полиция пытаются идентифицировать погибшего.

Загоравший британец до сих пор не может прийти в себя. Свое имя он отказался называть. Дом в Клэпхэме он снимает. Соседи рассказали, что в ноябре 2018 года эту недвижимость приобрел за 3 миллиона долларов некий мужчина лет 30. Говорили, что он занимается новейшими технологиями. Однако новый владелец сам жить здесь не стал. Предпочел сдавать дом в аренду.

Дом, в саду которого упал с неба труп

Полет из Найроби в Лондон обычно длится около девяти часов. Пролететь в отсеке шасси такое расстояние практически невозможно. Безбилетники погибают либо от нехватки кислорода, либо от переохлаждения. Температура в отсеке на протяжении почти всего полета составляет минус 60 градусов по Цельсию! Тем не менее, такие попытки предпринимается как минимум раз в пять лет.

Так выглядит район Клэпхэм с высоты птичьего полета

В июне 2015 года тело человека было найдено на крыше здания в другом районе Лондона — Ричмонде. Мужчина выпал из отсека шасси самолета, летевшего из Йоханнесбурга. Другого безбилетника обнаружили уже в аэропорту.

Администрация Хитроу утверждает, что столь рискованным способом попасть в Британию пытаются преимущественно африканцы. В августе 2012 года труп мужчины обнаружили внутри отсека шасси самолета, прилетевшего в Лондон из Кейптауна. В сентябре того же года выпал из отсека 26-летний Жозе Матада, летевший из Анголы. Это произошло над лондонским районом Мортлейк.

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