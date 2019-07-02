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- 11:54 Перепутал детей: мужчина устроил переполох в детском саду под Запорожьем
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Перепутал детей: мужчина устроил переполох в детском саду под Запорожьем
В Запорожской области мужчина устроил переполох в детском саду, забрав оттуда чужого ребенка. Ранее в столице 20-летняя киевлянка украла полуторамесячного ребенка прямо из детсада.
Как сообщает первый замглавы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин, в областную полицию обратилась женщина, сообщив, что из детского садика неизвестный мужчина похитил ее дочку (2014 года рождения). Он представился воспитательнице дедушкой девочки.
По словам Вячеслава Аброськина, пропавшего ребенка и мужчину нашли — на розыск по тревоге был поднят весь личный состав полиции области. Но этот случай оказался не трагедией, а курьезом — дедушка, два года не видевший внучку, не узнал ее в детском садике, забрав постороннего ребенка.
«Он просто перепутал свою внучку с другим ребенком, а воспитательница детского сада была на подмене и не успела узнать всех родителей детей группы, поэтому без каких-либо вопросов отдала девочку, на которую дедушка указал, как на свою внучку. Родная же внучка деда ждала все это время в саду», — рассказал первый замначальника НПУ.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Запорожье мужчина похитил своего сына и скрывался с ним на территории посольства Дании.
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Одесса, рынок. Крупных размеров дама подходит к контейнеру с кофточками и спрашивает у продавца: — А что-нибудь веселенькое на меня есть? — Нет, мадам. Вас хочется... обнять и плакать.