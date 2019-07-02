Полное солнечное затмение: что оно принесет и чего опасаться

Стиль жизни

2 июля, в 19:22 по Гринвичу (22:22 по киевскому времени), в зодиакальном знаке Рака произойдет полное солнечное затмение. О том, чем оно грозит жителям Земли, в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» рассказала астропсихолог Валентина Виттрок.

— Затмение 2 июля, как и любое солнечное затмение, связано с возможностью установления положительной программы на будущее, — говорит Валентина . — Так, если вас что-то в жизни не устраивает, самое время изменить ее к лучшему. Тут каждый может выбрать те действия, которые больше ему нравятся — например, составить детальный план позитивных перемен или визуализировать соответствующую им картинку. Главное — хорошо понимать, к каким именно изменениям вы стремитесь.

Затмение 2 июля так или иначе отразится на всех, но особое значение будет иметь для представителей знака Рак и тех, кто родился 2 июля любого года, — для них затмение может стать фатальным.

— Звучит угрожающе!

— Фатальный — не всегда значит плохой, иногда это слово имеет другое значение — судьбоносный. Например, в прошлом году солнечное затмение было 13 июля — прямо на Солнце Олега Сенцова. Казалось бы, оно должно было самым негативным образом отразиться на его судьбе, но, к счастью, все случилось с точностью до наоборот. Как раз в это время Олег голодал, и все очень боялись, что он может умереть. Сведения о его состоянии были противоречивыми, но преимущественно негативными. Однако фатальным затмение для Сенцова оказалось только потому, что он не смог при помощи голодовки выйти из тюрьмы, но он не умер, поэтому можно сказать, что оно оказалось для него фатально счастливым.

— Чего опасаться тем, кто родился под знаком Рака?

— Вообще же, у представителей знака Рака сейчас непростой период во всем, что касается партнерства, — как в профессиональной сфере, так и в личной жизни. Можно сказать, что уходят отношения, которые отжили свое. Так, те, с кем они сотрудничали в течение многих лет, перестали отвечать их ожиданиям и уже не столько приносят пользу в бизнесе, сколько мешают и тормозят, поэтому от них поневоле приходится избавляться и искать новых партнеров. Уходят друзья, которых обидели Раки или которые обидели их. В этом отношении, кстати, все не так однозначно, как может показаться на первый взгляд, и, возможно, со временем представители знака пожалеют о том, что потеряли человека, который был им преданным другом — второго такого они могут уже и не встретить. Рушится и личная жизнь Раков: они ссорятся со своими вторыми половинками, а некоторые даже разводятся, несмотря на то, что многие довольно долгое время жили вместе, что называется, душа в душу.

Разумеется, далеко не все представители этого знака окажутся в одиночестве по всем фронтам, но тенденция такая существует, и процент их достаточно высок.

— Когда можно почувствовать влияние затмения?

— Раки уже почувствовали. Как правило, оно ощущается за две недели до самого события: у кого-то начинаются проблемы на работе — отсутствие взаимопонимания с коллегами и начальством, у кого-то ухудшается самочувствие — чаще всего речь идет о сердечно-сосудистых заболеваниях. К тому же знак Рака отвечает за детей, а поскольку с 16 мая в нем находился воинственный Марс, то за это время, к сожалению, произошло достаточно несчастных случаев с их участием. Правда, в день затмения — 2 июля — Марс выйдет из знака Рака и перейдет в знак Льва, но его зловредное влияние в ауре затмения еще какое-то время будет ощущаться. К тому же, несмотря на все некрасивые игры «за спиной» у Рака, он знак защиты, чистоты и непорочности, и на этом нужно сконцентрироваться.

— Что принесет солнечное затмение всем остальным?

— Затмение произойдет во время месяца Дуузу, который в Вавилонском календаре объединял половину июня и половину июля. Это говорит о том, что оно даст нам возможность осуществить прорыв в область неведомых знаний и ощущений. Еще в античные времена в мифах затмение представляли в виде некой двери, за которой скрывается что-то неизвестное — чем закончится их «встреча» никто не может ни предвидеть, ни предсказать. Увы, следствием нынешнего затмения может стать совсем иное «неведомое» — военные конфликты, локальные социальные кризисы, вследствие которых трансформируются некоторые сферы общественной жизни. Кстати, подобное происходит не так уж редко — приблизительно раз в десять лет.

— На положительные последствия нынешнего затмения можно рассчитывать?

— Опыт, который человек в результате получит, окажется для него бесценным и может коренным образом изменить его жизнь. Если перевести все вышесказанное на современный язык, то можно сказать так: в это время судьба за шкирку вытаскивает человека из зоны комфорта и отправляет его в зону испытаний, чтобы он преодолел себя и добился результатов, которых при других условиях никогда бы не получил. Например, по какой-то причине человека уволили с работы. Трагедия? На первый взгляд, да. Но, пережив случившееся и приложив определенные усилия, он приобретает востребованные на рынке труда навыки и находит новую работу — не только более интересную, но и более перспективную, чем прежняя. Следовательно, крайне неприятные события привели к скачку, улучшившему качество жизни. Как говорится в таких случаях, не было бы счастья, да несчастье помогло.

Напомним, ранее астропсихолог Валентина Виттрок в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» рассказала о том, что ждет в июле представителей всех знаков зодиака.

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