Как встретить полное солнечное затмение 2 июля: советы известного астролога

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Во вторник, 2 июля, в 22 часа 22 минуты по киевскому времени произойдет полное солнечное затмение. На территории Украины его не будет видно. Это астрономическое явление смогут наблюдать жители Южной Америки. Однако, как считает астролог международной категории, астропсихолог из Киева Елена Осипенко, затмение окажет влияние на всех людей на планете.

— Час до и после затмения можно назвать «волшебным временем» , — рассказала Елена Осипенко. — Рекомендую спланировать день так, чтобы за час до затмения все дела были уже сделаны. Если так не получится, то отложите часть работы на завтра. Когда до 22:24 останется час, обойдите свою квартиру по часовой стрелке три раза, читая молитвы. Тем самым вы поставите защиту своему дому. Важный момент: обход квартиры лучше совершить со свечой, купленной в храме.

После этого возьмите чистый лист бумаги и запишите то, с чем хотелось бы расстаться, что мешает вам в жизни, например, быть полностью счастливым, преуспевающим. Только не вздумайте написать, что это «теща», «свекровь» либо еще кто-то из людей. Причины ваших неудач не в окружающих, а прежде всего в вас самих. Поэтому вам следует указать собственные недостатки. Например, лень, нерешительность, застенчивость, неумение довести до конца начатое дело и тому подобное. Когда доверите бумаге сокровенное, сложите ее и сожгите.

Нужно понимать, что это затмение произойдет в период, когда Солнце и Луна сойдутся в 11-м градусе знака Рак. Рак отвечает за род, семью, заботу о ближних. Так что в «волшебное время» вспомните о своих родителях. Если у вас есть к ним претензии, простите отцу и матери. Поблагодарите их за то, что они дали вам жизнь.

В «волшебное время» вам будет проще бросить курить. Можете выкурить как раз в эти два часа сигарету, но при этом четко дайте себе установку, что она последняя. Я, признаться, сама курила. Бросила эту вредную привычку одновременно с мужем.

Ранее известный астропсихолог Валентина Виттрок в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» рассказала, чем затмение 2 июля грозит жителям Земли.

Фото со страницы Елены Осипенко в «Фейсбуке»

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