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Негрич: "Вместо "хрущевок" люди должны получить современное комфортное жилье"
Обновление устаревшего жилого фонда нужно начать с разработки соответствующей законодательной базы, убежден депутат Киевсовета Николай Негрич.
По словам депутата, больше 100 000 киевлян сегодня вынуждены жить в домах, которые давно отжили свое.
«Престижные когда-то „хрущевки“ стали настоящей болью не только для киевлян, но и для миллионов украинцев в других городах. И пока у нас не будет соответствующей законодательной базы, мы не решим проблемы с „хрущевками“. Каждый раз, когда общаюсь с избирателями, слышу о проблемах с их домами: течет крыша, прорвало трубы, не работает электричество, осыпается штукатурка. Это типичные проблемы людей, живущих в „хрущевках“. Жилье, которое строили десятки лет назад, давно отжило свое. Но реально ли восстановить сегодня этот устаревший жилой фонд и переселить людей из „хрущевок“ в современные квартиры?» — отметил Николай Негрич.
По словам политика, Украина является единственной страной СНГ, которая не приступила к комплексному решению этого вопроса.
«В первую очередь потому, что у нас нет соответствующей законодательной базы для этого. И столица не сможет сдвинуть с мертвой точки решение проблемы с „хрущевками“, пока не будут приняты соответствующие законы. Вот смотрите, простой пример: в старой пятиэтажке кто-то может не вступить в наследство, вести войну за квартиру, судиться за нее в рамках развода. А пока нет 100% согласия, нельзя людей отселить и снести дом», — рассказал Николай Негрич.
Депутат убежден, что Украина должна начать процесс обновления жилищного фонда и переселения людей в современные дома с разработки соответствующих законов.
Как известно, в столице 2458,3 тыс. кв. м жилья — это устаревший фонд, который нуждается в обновлении.
Напомним, что ранее Николай Негрич инициировал внедрение в столице программы с комплексных ремонтов дворов.
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