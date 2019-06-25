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Николай Негрич: «К ремонтам в столице должны подойти комплексно»
Ввести программу комплексных ремонтов дворов в спальных районах столицы предлагает депутат Киевсовета Николай Негрич. По его словам, такой подход позволит за несколько лет навести порядок во всех киевских дворах.
Негрич убежден: если отойти от практики точечных ремонтов, то результат будет более качественным.
«Сегодня мы видим, как коммунальщики в одном дворе латают асфальт, а потом за неделю начинают заменять сети. Или устанавливают освещение, а скамейки и мусорные площадки откладывают на следующий год. Убежден, если мы начнем акцентировать комплексные ремонты на отдельных дворах, то через несколько лет увидим комфортные дворы во всех районах столицы», — отметил Николай Негрич.
Депутат добавил, что программа «Комфортный дом» должна включить ремонты придомовых территорий, замену освещения во дворах, окон и дверей в многоэтажках, а также установку скамеек и обустройство мусорных площадок.
«Например, в моем округе в Киеве мы заменили в домах окна. Думаю, совсем скоро с новыми окнами будут все многоэтажки. Поэтому стоит уже сегодня планировать следующий шаг. Если программа „Комфортный двор“ заработает, через несколько лет будем иметь образцовые дворы в наших районах», — добавил Негрич.
Как известно, Киевский городской совет выделил на модернизацию домов, ремонт лифтов и придомовых территорий почти 5 миллиардов гривен.
Ранее «ФАКТЫ» сообщили, что депутат Николай Негрич инициировал установки на время летних каникул камер наблюдения возле школьных спортплощадок.
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