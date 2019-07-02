Маршрутка столкнулась с грузовиком под Николаевом: погибла девушка, 15 пострадавших (фото)

Происшествия

2 июля, примерно в 12:30, на 87-м км автодороги Н-24 Николаев — Благовещенское вблизи селе Благодатное Арбузинского района произошло столкновение грузового микроавтобуса Mercedes Benz, которым управлял 45-летний водитель, и маршрутного такси Mercedes Sprinter. Маршрутка под управлением 35-летнего водителя выполняла рейс Николаев — Первомайск. Ранее в страшном ДТП на трассе Львов — Луцк погибли люди.

Отдел коммуникации полиции Николаевской области сообщает о погибшей в аварии 25-летней пассажирке, а еще 15 человек получили травмы различной степени тяжести. На месте происшествия пострадавшим оказывали помощь сотрудники следственно-оперативной группы полиции, медики и спасатели. Туда же прибыла группа следователей и криминалистов Следственного управления ГУ Нацполиции в Николаевской области.

Сведения о ДТП внесены в Единый учет по ст. 286 УК «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами».

Спасатели с помощью гидравлического оборудования деблокировали трех пострадавших граждан и тело погибшей женщины, которых зажало конструктивными элементами автомобиля.

Как уточнили «ФАКТАМ» в пресс-службе Николаевского областного управления охраны здоровья, семь пострадавших доставлены в городскую больницу Южноукраинска (трое — в тяжелом состоянии, четверо — с легкими повреждениями, амбулаторные пациенты). Четырех человек, один из которых в тяжелом состоянии, доставили в Первомайскую Центральную районную больницу.

Медики борются за жизнь людей. Оказание необходимой медицинской помощи всем пострадавшим находится на контроле облгосадминистрации и областного управления здравоохранения.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о смертельном ДТП в Волынской области. 1 июля вблизи села Оконск столкнулись автомобиль скорой помощи и грузовик.

«ФАКТЫ» также информировали о том, что в воскресенье, 30 июня, в ДТП в Черниговской области погибла известный волонтер Марина Шеремет. Авария произошла в районе села Носовка якобы из-за того, что машина на скорости влетела в кювет и врезалась в дерево. Автомобиль разбился полностью.

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