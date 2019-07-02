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В течение последних недель рейтинг «Европейской Солидарности» растет быстрее всех, — соцопрос
Если бы выборы проходили в ближайшее воскресенье, то в Верховную Раду прошли бы только четыре политические партии: «Слуга народа», «Оппозиционная платформа — За життя», «Европейская Солидарность» и «Голос».
Причем из политсил, которые преодолевают 5-процентный проходной барьер, только «Европейская Солидарность» за последние три недели демонстрирует рост рейтинга. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного с 10 по 30 июня международной компанией Edison Research совместно с Киевским международным институтом социологии по заказу газеты «Сегодня».
Согласно соцопросу, если бы выборы проходили в ближайшее воскресенье, то в Верховную Раду попали бы четыре партии: «Слуга народа» (44,1%), «Оппозиционная платформа — За життя"(11,2%), «Европейская Солидарность» (10,8%) и «Голос» (7,5). Шансы на прохождение в парламент также имеют «Батьківщина» (4,2%), «Оппозиционный блок» (4%) и «Радикальная партия Олега Ляшко» (3,7%).
В то же время подавляющее большинство партий демонстрируют негативную динамику показателей поддержки. Среди политических сил, которые преодолевают 5-процентный барьер, только в «Европейской Солидарности» социологи зафиксировали рост популярности: за три недели ее рейтинг увеличился на 4%.
Также у респондентов спросили, каких первоочередных шагов новоизбранной Верховной Рады они ожидают. Как выяснилось, больше всего от народных депутатов украинцы ждут завершения войны на Донбассе (51,7%) и повышения зарплат и пенсий (30,7%).
Опрос проводился методом телефонного и личного интервью во всех регионах Украины, кроме Крыма и оккупированной части Донбасса, с применением случайной выборки. Всего было опрошено 1684 (погрешность не превышает 2,38%), 1298 (погрешность не превышает 2,72%) и 1512 (погрешность не превышает 2,52%) респондентов соответственно.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Европейская Солидарность» разработала фундаментальный документ — Евроатлантическую хартию — план согласованных действий различных политических сил с целью ускорить вступление Украины в НАТО.
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