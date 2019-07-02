«А мы его по попе чайником»: уборщица зоопарка восхитила Сеть, отогнав медведя веником (видео)

Мир

Сотрудница зоопарка в Москве смогла отогнать веником белого медведя, проникшего в вольер во время уборки. Об этом пишет Daily Mail.

На снятых видеокамерой кадрах видно, как две женщины подметают пол в вольере. В тот момент, когда одна из них вышла за дверь, из укрытия вышел медведь и направился к уборщице. Сотрудница не растерялась и направила на хищника веник.

Стараясь не поворачиваться к медведю спиной, женщина выставила перед собой веник и совок, и добралась до выхода.

Каким образом белый медведь смог войти в вольер во время уборки, неизвестно. В администрации Московского зоопарка этот случай пока никак не прокомментировали.

«Молодец, уборщица. Уверена, я бы упала в обморок», — пишет в комментариях пользователь Jenny Ross.

«Смелая и умная женщина», — отмечает Arfur Dubble.

«Невероятно храбрая женщина», — добавил Michael.

«Это храбрость, когда каждый инстинкт призывает убежать, а вы держитесь твердо», — подчеркнул pentathol.

«Удивительная женщина… Она молодец. Спокойствие спасло ей жизнь», — подытожил MillicentPc.

Главным итогом инцидента стало то, что женщина спасла свою жизнь и может дальше продолжать деятельность по уходу за животными.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в зоопарке под городом Феникс, штат Аризон (США), ягуар напал на женщину, пытавшуюся сделать селфи — прямо в вольере животного. Женщина перелезла через ограждение и направилась к клетке животного, чтобы сделать с ним фото. Когда она подошла достаточно близко, ягуар просунул лапы сквозь прутья решетки и когтями основательно разодрал ей руки. Директор зоопарка Wildlife World Zoo Мики Оллсон говорит, что заставить людей не лазить через ограждения невозможно. По словам Оллсона, этот ягуар уже однажды нападал на человека, перелезшего через ограждение, но нанес ему менее серьезные раны. Случившееся в субботу — результат «человеческой ошибки», так что усыплять ягуара не будут, добавил он. На появившемся в интернете видео видно женщину лет тридцати, корчащуюся от боли на земле. Снявший ролик Адам Уилкерсон рассказал в интервью телеканалу Fox News, что услышал крики о помощи и побежал туда, откуда они доносились.

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