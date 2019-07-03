Зеленский в Канаде встретился с Волкером: стали известны детали переговоров

Украина

Президент Украины Владимир Зеленский встретился со Специальным представителем Госдепартамента США по Украине Куртом Волкером во время визита в Канаду. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

Отмечается, что Зеленский поблагодарил Волкеру за все, что лично он и администрация президента США Дональда Трампа делают для помощи Украине. Также украинский президент подчеркнул, что Украина полностью поддерживает политико-дипломатический путь достижения мира на Донбассе.

«Свидетельством этого является „перезапуск“ работы украинских представителей в Трехсторонней контактной группе, шаги в направлении активизации Нормандского формата и разведение сил и средств в Станице Луганской», — отметил Владимир Зеленский.

В то же время президент добавил, что Россия не демонстрирует доброй воли для урегулирования конфликта.

«В частности, РФ не поддержала предложенное Украиной „Хлебное“ перемирие, продолжаются обстрелы, в том числе и автомобилей медицинской помощи, на временно оккупированной территории Донбасса ограничивается деятельность СММ ОБСЕ», — подчеркнул президент.

Напомним, на прошлой неделе специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер поздравил отвод украинских военных с одной из позиций перед КПВВ в Станице Луганской. Волкер отметил, что для дальнейшего прекращения огня он ожидает следующего шага от России.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер считает «пренебрежением» предложение России освободить из плена украинских моряков на условиях уголовного преследования в Украине.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter