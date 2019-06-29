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Специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер считает «пренебрежением» предложение России освободить из плена украинских моряков на условиях уголовного преследования в Украине. Об этом дипломат написал на своей странице в Twitter, добавив свой комментарий изданию Polygraph.info.

«Россия не предлагала освободить захваченных украинских моряков». Это «предложение» было пренебрежением к правосудию, поскольку не было никаких оснований для их задержания, а также оскорблением суверенитета Украины и Украины", — считает Волкер.

«Russia Did Not Offer to Free Ukrainian Sailors it Captured.» It's «offer» was an affront to justice, since there was no basis to detain them in the first place, as well as an affront to the UN and Ukrainian sovereignty.



It was a trap.



Read more: https://t.co/ZzYrKUCNjp — Kurt Volker (@SpecRepUkraine) 28 июня 2019 г.

Напомним, 25 мая Международный трибунал ООН по морскому праву принял решение по делу украинских пленных моряков, которых Россия задержала в Керченском проливе. Он обязал РФ вернуть корабли и отпустить украинских моряков на период рассмотрения дела.



В РФ решение трибунала не признают. Дескать, трибунал не имеет права этого требовать, поскольку инцидент в Керченском проливе не принадлежит к юрисдикции этого суда. В свою очередь посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, если Россия не выполнит решение Международного трибунала по морскому праву, Украина будет добиваться введения против страны-агрессора «гамбургских санкций».



Как ранее сообщали «ФАКТЫ», стали известны некоторые негласные договоренности, которые Запад достиг с Путиным с целью возвращения российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы. По информации СМИ, Москва должна была освободить 24 украинских моряков, а взамен ей вернут полномочия в ПАСЕ (это должно сопровождаться погашением долга в бюджет Совета Европы). Причем полномочия в ПАСЕ должны были возвратить без малейших исключений. Предложения о таком пакете поступали к украинским дипломатам еще в конце президентства Петра Порошенко в качестве ультиматума, или предложения, «от которого нельзя отказаться».

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