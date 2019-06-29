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Мир

Не «предложение», а «пренебрежение»: Волкер раскритиковал позицию РФ по захваченным украинским морякам

6:38 29 июня 2019 8
Курт Волкер
Инф. «ФАКТОВ»

Специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер считает «пренебрежением» предложение России освободить из плена украинских моряков на условиях уголовного преследования в Украине. Об этом дипломат написал на своей странице в Twitter, добавив свой комментарий изданию Polygraph.info.

«Россия не предлагала освободить захваченных украинских моряков». Это «предложение» было пренебрежением к правосудию, поскольку не было никаких оснований для их задержания, а также оскорблением суверенитета Украины и Украины", — считает Волкер.

Напомним, 25 мая Международный трибунал ООН по морскому праву принял решение по делу украинских пленных моряков, которых Россия задержала в Керченском проливе. Он обязал РФ вернуть корабли и отпустить украинских моряков на период рассмотрения дела.

В РФ решение трибунала не признают. Дескать, трибунал не имеет права этого требовать, поскольку инцидент в Керченском проливе не принадлежит к юрисдикции этого суда. В свою очередь посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, если Россия не выполнит решение Международного трибунала по морскому праву, Украина будет добиваться введения против страны-агрессора «гамбургских санкций».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», стали известны некоторые негласные договоренности, которые Запад достиг с Путиным с целью возвращения российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы. По информации СМИ, Москва должна была освободить 24 украинских моряков, а взамен ей вернут полномочия в ПАСЕ (это должно сопровождаться погашением долга в бюджет Совета Европы). Причем полномочия в ПАСЕ должны были возвратить без малейших исключений. Предложения о таком пакете поступали к украинским дипломатам еще в конце президентства Петра Порошенко в качестве ультиматума, или предложения, «от которого нельзя отказаться».

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