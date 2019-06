Специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер считает «пренебрежением» предложение России освободить из плена украинских моряков на условиях уголовного преследования в Украине. Об этом дипломат написал на своей странице в Twitter, добавив свой комментарий изданию Polygraph.info.

«Россия не предлагала освободить захваченных украинских моряков». Это «предложение» было пренебрежением к правосудию, поскольку не было никаких оснований для их задержания, а также оскорблением суверенитета Украины и Украины", — считает Волкер.

«Russia Did Not Offer to Free Ukrainian Sailors it Captured.» It's «offer» was an affront to justice, since there was no basis to detain them in the first place, as well as an affront to the UN and Ukrainian sovereignty.



It was a trap.



