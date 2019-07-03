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Тот же стиль и цвет: в честь Карла Лагерфельда назвали новый вид пауков-прыгунов

Арахнолог (специалист по паукам) Даниил Хармс из Квинслендского музея обнаружил пять новых видов крохотных пауков-скакунов, одного из которых назвал в честь известного модельера Карла Лагерфельда. Об этом пишет The Guardian.

Причиной для этого, сообщает издание, стал «характерный вид» паука, который почему-то напомнил Хармсу покойного модельера.

«Животное напомнило нам своим цветом стиль Карла Лагерфельда. Например, мы связываем черные лапы с перчатками, которые он всегда носил», — объясняет Даниил Хармс.

В то же время из-за размеров в несколько миллиметров у пауков трудно обнаружить указанное свойство.

«Когда мы увидели это существо, оно сразу нам напомнило о скромном и строгом стиле одежды Карла Лагерфельда. К примеру, черные пятна на кончиках его ног похожи на перчатки, которые всегда носил немецкий модельер», — отметил Хармс.

«Пауки-скакуны являются одними из самых красивых пауков в Австралии, но почти ничего не известно об их разнообразии и таксономической идентичности. Эти крошечные пауки быстро покоряют сердца публики и натуралистов», — добавила коллега ученого Барбара Баер.

Как известно, модельер Карл Лагерфельд умер 19 февраля в возрасте 85 лет.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», известный кутюрье Карл Лагерфельд перед смертью признался, что женился бы на своей обожаемой кошке Шопетт, если бы мог. И говорил, что они понимают друг друга по глазам. Изначально кошка принадлежала французскому манекенщику и певцу Батисту Джабикони. Карл присматривал за ней, пока Батист путешествовал. И так привязался к животному, что отказался отдавать его назад.

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