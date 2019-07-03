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Канада отказалась выдавать визы жителям ОРДЛО с российскими паспортами и хочет усиления санкций против РФ
Во время визита в Канаду президента Украины Владимира Зеленского канадский премьер-министр Джастин Трюдо заявил о готовности к усилению санкционного давления на Россию за агрессию и нарушение международных норм.
Отметив, что Канада является одним из лидеров по санкциям в отношении России, Джастин Трюдо добавил, что его страна и в дальнейшем будет поддерживать Украину, вводя ограничительные меры против российских чиновников. «Мы будем делать это как друзья Украины», — добавил он.
А министр иностранных дел Канады Кристя Фриланд сообщила, что российские паспорта, которые Россия начала раздавать жителям оккупированных районов Донбасса, не смогут быть использованы для поездки в Канаду. Она отметила, что официальная Оттава осуждает решение президента РФ Владимира Путина о выдаче паспортов жителям Донбасса и назвала это «актом агрессии» против Украины, передает УНН со ссылкой на Канадское радио.
В то же время Владимир Зеленский во время совместного брифинга с Джастином Трюдо сообщил, что в ближайшие месяцы планируется подписание соглашения о молодежных обменах, что позволит гражданам двух стран по упрощенной процедуре осуществлять взаимные поездки с целью обучения и трудоустройства на срок до 1 года. Он также сообщил, что канадская сторона предложила включить Украину в программу Trusted Travelers, которая предусматривает упрощенную процедуру приезда украинцев в Канаду. «Мы на это смотрим, как на еще один шаг к будущему безвизового режима с Канадой», — подчеркнул Владимир Зеленский.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Зеленский в Канаде встретился со спецпредставителем Госдепа США по Украине Куртом Волкером.
Фото из Twitter Чрезвычайного и Полномочного посла Украины в Канаде Андрея Шевченко.
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— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!