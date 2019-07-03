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Стало известно, останется ли Месси в сборной Аргентины после поражения от Бразилии (фото, видео)
Форвард «Барселоны» Лионель Месси, который в составе сборной Аргентины проиграл бразильцам в полуфинале Кубка Америки (0:2), посетовал на судейство и заявил, что готов помогать национальной команде в будущих матчах.
«Бразильцы не превосходили нас. Они забили быстрый гол, а удвоили преимущество вскоре после того, как в их ворота не был назначен чистый пенальти за фол на Агуэро. Со стороны судей было много отстоя, они ни разу не использовали VAR. Это невероятно!» — заявил Лионель Месси.
«Нас «душили» на протяжении всей игры. Рефери принимали решения в пользу Бразилии, и такая чушь отвлекала нас от игры. Нам нет оправданий, но нужно проанализировать произошедшее и надеяться, что футбольные органы что-то с этим сделают.
Я горжусь своими партнерами по команде. Всегда было приятно выступать за сборную и приезжать в ее лагерь. Даже на тренировках мы со всеми прекрасно ладим. Если мне позволят, то я готов и в будущих играх помогать сборной Аргентины добиваться успеха", — цитирует Лионеля Месси El Chiringuito.
https://t.co/uVFmVrt1Qt pic.twitter.com/ezdK335Ygc— globoesportecom (@globoesportecom) 3 июля 2019 г.
Напомним, что Месси дебютировал в сборной Аргентины в 2005 году и с тех пор провел за национальную команду 133 матча и забил 68 мячей.
Кстати, аргентинцы, лишившись шансов на победу в турнире, продлили свою серию без трофеев до 26 лет. Последним значимым титулом национальной команды был Кубок Америки-1993.
В матче за третье место Кубка Америки команда Лионеля Месси встретится с неудачником полуфинала Чили — Перу.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Месси и компания проиграли на Кубке Америки колумбийцам.
Фото Getty images, globoesporte.com
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