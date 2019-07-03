Массовое отравление детей в Коблево: владельцы лагеря пытались скрыть инцидент

Происшествия

На Николаевщине по факту массового отравления детей в частном лагере «Салют» в Коблево полиция открыла уголовное производство по статье 325 УК «Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений». Санкция статьи предусматривает штраф до ста необлагаемых минимумов доходов граждан, или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы — до трех лет.

Полицейские опрашивают пострадавших и работников заведения, а также устанавливают поставщиков продуктов питания. На руководителя и повара лагеря в Коблево, где отравились дети, составили протоколы об административных правонарушениях

Николаевская облгосадминистрация решила закрыть «Салют» до устранения всех недостатков, которых тут, как оказалось, «выше крыши». Стоит отметить, что база отдыха «Салют» — частная. В этом году ее владельцы выиграли тендер на оздоровление детей.

Как уже сообщали «ФАКТЫ», более сорока детей из Каменца-Подольского, которые отдыхали в лагере, стали вдруг жаловаться на расстройство пищеварения. Плохо детям стало после обеда в столовой.

Позже выяснилось, что администрация лагеря не сразу адекватно отреагировала на жалобы детей, пару дней их пытались лечить в лагере самостоятельно. И только когда ребята сообщили о своих проблемах родителям, разразился скандал.

Из лагеря в больницу забрали 16 детей. У всех была тошнота, температура, расстройство пищеварения и боль в животе. Дети утверждают, что больных было значительно больше, однако администрация лагеря пыталась это скрыть.

Дети рассказывали, что «диетический» суп, которым их кормили, был с почерневшей картошкой, а йогурт — серого цвета и с комочками, горький на вкус.

Директор «Салюта» Елена Поклад утверждает, что едой из лагеря дети отравиться не могли, потому что перед тем, как ее дают детям, этим же питается штатный персонал, и у него симптомов отравления не было.

Дети жалуются не только на питание в лагере, но и на условия проживания: везде на стенах грибок, унитазы шатаются, в душе только холодная вода, сыпется штукатурка, повреждена сантехника. Как оказалось, лагерю дали разрешение на прием детей только на двух этажах, однако размещали их на всех пяти.

По словам начальника управления Госнадзора за соблюдением санитарного законодательства в Николаевской области Ларисы Бурденко, на пищеблоке выявлены нарушения температурного режима и технологии приготовления. Эксплуатация этого объекта будет прекращена до его полного приведения в соответствие с нормами.

Что касается самочувствия детей, попавших в больницу, то в Николаевской облгосадминистрации сообщают, что они уже чувствуют себя хорошо.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Кировоградской области 11-летняя девочка попала в реанимацию, после того как поела рыбу горячего копчения.

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