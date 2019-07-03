Украина

«Туфель не нашлось?»: на жену Зеленского обрушились с критикой из-за непротокольной обуви

Первая леди Елена Зеленская сопровождает президента Украины во время его официального визита в Канаду, премьер-министр которой Джастин Трюдо заявил о готовности к усилению санкционного давления на Россию за агрессию и нарушение международных норм.

О поездке Елена Зеленская написала на своей странице в Instagram: «…Завтрашний день обещает быть очень насыщенным интересными встречами и полезными делами, а сегодня немного времени на прогулку и ужин».

В свою очередь сайт главы государства опубликовал снимки с мероприятий, которые состоялись в Канаде с участием четы Зеленских. Фото вызвали живое обсуждение пользователей сети, которые восторженно и критически рассматривали наряды Елены Зеленской.

В частности, по прибытии в Оттаву первая леди вышла из самолета в черном комбинезоне, черных босоножках, с распущенными волосами с пробором набок и легким макияжем.

Для прогулки по столице Канады Елена Зеленская выбрала брючный костюм в полоску и белую футболку, что следует из опубликованного ею в сети снимка.

На мероприятиях, посвященные памяти украинцев погибших в Голодоморе 1932—1933 годов, Елена Зеленская была в синем красивом платье-вышиванке с V-образным вырезом (на фото в заголовке) и в тех же черных босоножках. Волосы она собрала в пучок, а в уши вдела серьги-гвоздики.

Пользователи сети, помимо восторженных комментариев оставили и критические замечания. В частности, некоторые считают, что во время поездки в Канаду первая леди выглядела не по дресс-коду. Их озадачила обувь Елены Зеленской — открытые босоножки. Ведь, как пишут многие, на официальных мероприятиях носок обуви должен быть закрытым.

«В босоножках на официальные приемы не ходят! Куда смотрят стилисты?»; «Неужели туфель не нашлось?» — сокрушаются комментаторы.

Напомним, в ходе обсуждения недавнего визита Владимира Зеленского с супругой в Брюссель стилисты нашли промахи в наряде первой леди.

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