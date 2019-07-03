Происшествия

В Киеве появился странный насильник с фотоаппаратом: что о нем известно (фото, видео)

В Киеве на улице Сальского неизвестный мужчина попытался изнасиловать девушку в ее собственной квартире. Об этом «ФАКТАМ» сообщила пресс-офицер Шевченковского управления столичной полиции Анна Зубрева. Напомним, ранее в Умани неизвестный мужчина под угрозой убийства изнасиловал 15-летнюю девушку.

— В полицию обратилась девушка, которая рассказала, что на нее напал насильник. Это было 2 июля, примерно в 16:00 по адресу: улица Сальского, 11, — сообщила Зубрева. -— Девушка возвращалась домой. Она не заметила, что следом за ней в подъезд вошел неизвестный мужчина. Когда девушка вошла в свою квартиру, злоумышленник ворвался следом за ней.

По словам потерпевшей, неизвестный повалил ее на кровать и попытался сорвать одежду, избил. Потом в какой-то момент он начал фотографировать свою жертву. Девушка была в квартире одна. Неизвестно, чем бы все могло закончиться, если бы что-то не спугнуло насильника, который неожиданно в спешке покинул квартиру.

Неизвестного зафиксировали камеры наблюдения, когда он заходил в подъезд и когда уходил. На видеоролике можно увидеть, что мужчина выходит из подъезда абсолютно спокойно, не ускоряя шаг.

Полиция объявила злоумышленника в розыск. Его приметы: рост 180—185 сантиметров, около 30 лет, волосы русые, короткие, лицо худое с впадинами на щеках, худощавого телосложения, был одет в синие шорты и черную футболку.

В сети активно комментируют это происшествие.

«Сейчас очень много ходит психически больных. Например, вчера видела похожего человека, только в брюках, ходил во дворе Комарова, 28 и очень громко ругался. Перепугал посетителей павильона продуктов (между Героев Севастополя, 19 и Комарова, 28)», — написала киевлянка Надежда Плитчук.

«Найдете, не сдавайте его копам. Есть другие методы борьбы с этой нечистью», — предложил житель Киева Александр Лепешин.

Интересную версию причин инцидента выдвинул участник одной из групп в социальных сетях Владимир Кияшко: «Это очень похоже на заказное преступление. Злоумышленник, судя по всему, не собирался насиловать девушку. Откуда он мог знать, что в квартире нет бультерьера или двухметрового мужа жертвы? Он явно знал, что в квартире никого не будет. Его цель была — не насилие, а фотография девушки в порванной одежде, беспомощно лежащей на кровати, возможно, чтобы показать потом доказательство совершенного преступления заказчику. Девушку, видимо, должны были либо на самом деле показательно изнасиловать (чего злоумышленник делать не стал), либо просто припугнуть».

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что в Черкасской области 59-летний мужчина заперся в доме с 10-летней девочкой и попытался ее изнасиловать.

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