Клуб потребителей

Гид по никотину: что, где, когда?



Знакомство человечества с никотином произошло благодаря племени майя больше двух тысячелетий назад. Древняя индейская цивилизация начала добывать никотин из растений табака для церемоний, таинственных обрядов и лечения разных тяжелых заболеваний. Народ майя первым нанес наскальные рисунки жрецов и священников, выдыхающих табачный дым, и немного позже впервые дал название курению — слово al-sik, которое вошло во многие языки мира в слова «сигары, сигареты и сигариллы».

Долгое время растение табака, содержащее никотин, местные жители Северной и Южной Америки использовали только в качестве лекарственного средства и стимулятора. В 1492 году Христофору Колумбу и его команде моряков были вручены высушенные табачные листья, которые Колумб выбросил как бесполезные. Позже члены команды настолько оценили эффект от курения табака, что в его честь Колумбом был назван остров Тобаго в Атлантическом океане.

Первым, кто показал европейцам полезные свойства табака и никотина, был французский ученый и дипломат Жан Никот, посол в Португалии в 1559—1560-х годах. Именно от его имени пошло название «никотин». Он первым ввел обычай нюхательного табака при дворе Екатерины Медичи, убеждая всех, что вдыхание табака помогает при головной и зубной болях, улучшает зрение и действует на кожу как антисептик.

На сегодняшний день никотин вызывает в обществе достаточно спорное отношение, но, кроме табака, никотин также содержится в продуктах, которые мы употребляем каждый день. Например, небольшое количество никотина можно найти в некоторых овощах семейства пасленовых, а также фруктах и растениях:

Баклажан

Наиболее высокая концентрация никотина в баклажане. Так, в 10 кг баклажанов содержится 1 грамм никотина.

Картофель

Картофель и картофельная кожура также содержат никотин, которого больше всего в мякоти: чтобы «добыть» 1 грамм никотина, нужно собрать 24 кг картошки.

Зеленые помидоры

Зеленые помидоры содержат примерно в 10 раз больше никотина, чем спелые помидоры: 18 кг зеленых помидоров содержат 1 грамм никотина.

Сельдерей и цветная капуста

Сельдерей и цветная капуста также содержат небольшое количество никотина — приблизительно 58 кг на 1 грамм никотина.

Также в небольших количествах никотин содержат папайя и травы — думан, молочай и полевой хвощ.

Присутствие никотина в этих продуктах соответствует нормам и не вызывает негативных или побочных последствий. Более того, врачи советуют включать в рацион пасленовые овощи людям, которые бросают или хотят бросить курить, чтобы было легче перенести отказ от курения.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter