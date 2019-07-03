Ребенок может выиграть 500 тысяч гривен

Украина

Современные дети лучше взрослых разбираются в гаджетах, играх и современных технологиях. Молодежь сложно чем-то удивить и вовлечь. Самый крупный банк в Украине ПриватБанк, который вошел в топ-1000 успешных финансовых учреждений мира, подготовил сюрприз для юных клиентов. Владельцы детских банковских карточек Юниора Mastercard смогут легко выиграть крупную сумму денег. Для этого просто нужно с 17 июля по 31 августа успешно пройти квест под названием «Супергерои ПриватБанка».

«Нынешнее поколение Z трудно чем-то удивить. Напротив, его представители часто поражают нас своей осведомленностью во многих аспектах жизни, — говорит Анна Павлова, руководитель образовательных программ для детей ПриватБанка. — Тешим себя мыслью, что ПриватБанк тоже помогает детям развиваться. Так, в течение 10 лет мы реализуем программу повышения финансовой грамотности для детей и предлагаем ряд полноценных банковских услуг и продуктов для них».

В простой ненавязчивой форме детей учат грамотно распоряжаться своими финансами, быть уверенными в своих силах, развиваться и получать новые знания. Эффективнее всего такие знания получать в легкой форме. Этому как раз способствуют различные конкурсы и соревнования, в которых еще можно выиграть отличные призы.

Масштабные летние квесты стали традицией для ПриватБанка. В этом году придумали оригинальную игру «Супергерои ПриватБанка». В ней перед участниками ставятся разноплановые задачи. Финалисты получат солидное денежное вознаграждение — полмиллиона гривен. Этот приз дети разделят поровну.

Итак, в акции могут принимать участие владельцы карточки Юниора Masterсard от ПриватБанка в возрасте от 6 до 17 лет включительно. Необходимым условием является регистрация на странице акции «Супергерои ПриватБанка».

Напомним, в прошлом году в летнем квесте «Фантастические приключения» выигрыш составил 250 000 гривен. В финал вышли 716 держателей карт Юниора и получили заслуженное вознаграждение за свои знания.

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