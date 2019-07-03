Спорт

Зозуля продлил контракт с «Альбасете» и обратился к фанатам на испанском языке (фото, видео)

Кандидат в сборную Украины 29-летний нападающий Роман Зозуля еще на два года продлил контракт с испанским «Альбасете» и продолжит выступления в клубе из сегунды.

Напомню, что за команду второго испанского дивизиона Роман выступает с 2017 года. В прошлом сезоне нападающий провел 37 поединков, забил 11 мячей и отдал две голевые передачи, но не смог с «Альбасете» завоевать путевку в элитный испанский дивизион (команда финишировала на четвертом месте и уступила в плей-офф «Мальорке»).

«Мы продлили контракт с Зозулей ради болельщиков Альбасете и учитывали любовь, которую он проявил к городу и к его жителям. Зозуля — тот футболист, который продолжит поддерживать высокий уровень конкуренции в команде, бороться и добиваться успехов в атаке», — приводит слова спортивного директора «Альбасете» Мауро Переса официальный сайт клуба.

Кстати, по случаю заключения нового контракта с клубом Роман Зозуля поприветствовал фанатов в видеообращении на испанском языке: «Привет, друзья! Я продолжу карьеру вместе с вами. Мы проведем вместе следующий сезон. Это неимоверно. Вперед Альба!»

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Зозуля в матче чемпионата Испании спас жизнь одноклубнику.

Фото ФК «Альбасете»

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter