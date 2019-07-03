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Подросток бросился под поезд из-за неразделенной любви
ЧП случилось ранним утром 2 июля на железнодорожном перегоне Полтавка — Загальна користь. Как сообщили «ФАКТАМ» в отделе коммуникации полиции Николаевской области, в 5:30 поступил сигнал от дежурного по железнодорожной станции о том, что грузовой поезд сбил несовершеннолетнего парня. Ранее в Каменском (бывший Днепродзержинск) 18-летний юноша пытался покончить с собой из-за неразделенной любви.
14-летнего подростка с тяжелой травмой головы доставили в реанимацию местной районной больницы. Там он находится и в настоящее время.
Полицейские выяснили, что незадолго до случившегося парень поссорился со своей подругой. Он оставил в своем мобильном телефоне «прощальное письмо» и подбросил эту мобилку девушке.
По факту случившегося следователи начали уголовное производство по признакам ст. 276 УК Украины «Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта» и проводят расследование всех обстоятельств происшествия.
В Киеве 13-летняя школьница покончила с собой из-за неразделенной любви, а 17-летний выпускник школы спрыгнул с крыши 14-этажного здания по аналогичной причине.
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— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!