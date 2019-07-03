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Ольга Богомолец с несколькими коллегами написала и внесла в Верховную Раду законопроект «о дематюкации», чрезвычайно возбудивший общественность. Естественно, инициативу нардепа начали активно обсуждать в соцсетях. Речь идет о проекте закона, предлагающего запретить… обсценную лексику. Если документ примут, то за употребление матерных слов придется платить, и немало. Пользователи соцсетей в недоумении спрашивают, не поставят ли такие драконовские ограничения под угрозу целые отрасли народного хозяйства, например строительную? И что будет делать тот же Лесь Подервянский, известный своей любовью к соленому словцу? Может, выведет свои произведения в офшоры?

Оптимисты советуют начинать материться наперед — пока закон не принят.

Блогер Бачо Корчилава написал в Facebook: «Открываешь глаза утром и узнаешь что Ольга Богомолец внесла в Раду закон против матюков. Думаю, особенно действен этот закон будет для слесаря из моего жэка Сереги, который матом обычно разговаривает. Если его лишить матерных слов, он говорить же перестанет. Не, наверное, Сереге стоит простить разговор матом, потому что слесарь хороший, и написать пункт в законе, что на слесаря Серегу действие закона не распространяется».

Маринка Чигрина ищет и находит выход: «Тоді потрібно без матюка… дивитись так на людину, щоб вона по погляду зрозуміла, куди їй (йому) потрібно йти!«

Журналист Денис Попович так представляет себе будущее после принятия закона о дематюкации:

— Добрий день. Ми — дематюкаційний патруль.

— А я — Лесь Подерв'янський.

— Ой.

Лунають постріли…

Более радикальное решение предлагает журналист Юрий Бутусов. Он считает, что законопроект следовало бы дополнить: «Чтобы украинцы прекратили материться, надо подать законопроект „О легализации русского мата как языка национальных меньшинств“ и проводить мат-парады с написанием матов на флагах с российским триколором».

А Евгений Якунов предвкушает захватывающее чтиво:"от Богомолец": «Перелік слів та виразів (які вважатимуться нецензурною лайкою) затверджується Кабінетом міністрів України»". (Из законопроекта) Впервые в нашей истории документ, вышедший из недр Кабмина (упомянутый перечень) станет бестселлером…«

Алесандр Остапчук даже разместил в Facebook фото (в заголовке) того, как в метро спешат воплотить в жизнь еще не принятые нормы:"Дематюкація мови уже в київському метро!«

Вадим Горбов в помощь начинающим дематюкаторам рассказал об опыте известного режиссера:"Насколько я помню, режиссёр Роман Виктюк уже давно живет и работает по законопроекту Ольги Богомолец о борьбе с лихословьем. Виктюк давно предложил использовать для обозначения женского полового органа слово «манюрка», а мужского — «чичирка», а интимные отношения между ними Роман Григорьевич обозначает роскошным термином «гедзаться». Но в широкие народные массы это не пошло, больше используется в богеме, театральной среде и у творческой интеллигенции".

Ольга Патей считает, что нужно «лишити тільки українські матюки, вони такі мелодійні».

А Семен Есилевский предложил сразу несколько вариантов работы «дематюкационного патруля». Один из них:

— Добрий день, це дематюкаційний патруль! Якої статі ваша собачка?

— Не кобель.

— Дякуємо вам за економію набоїв, гарного дня!

— Вам також!

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Верховная Рада сделала первый шаг к созданию реестра педофилов. Рассмотрение законопроекта стало возможным в том числе благодаря петиции, которая собрала более 30 тысяч подписей украинцев.

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