Ругаться матом или нет: мнение психолога

Общество и люди

Зарегистрированный на сайте Верховной Рады законопроект о штрафах за использование нецензурных выражений, который уже успели окрестить «дематюкацией», взорвал сеть, вызвав ожесточенные споры. Одни считают, что такое решение было бы правильным и своевременным, другие уверены, что мат — это «наше все», и категорически не хотят от него отказываться. Об истории появления мата, о том, стоит сквернословить или нет и почему, в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» рассказала психолог Диана Щербанская.

— Еще каких-то пару десятков лет назад матерные выражения были прерогативой мужского пола, — говорит Диана. - Женщин, употребляющих такие слова, было крайне мало, да и относились они к определенной социальной прослойке, которую принято называть маргинальной. Сегодня матом ругаются все — от стариков и детей до вполне интеллигентно выглядящих мужчин и женщин. Особенно неприятно слушать сквернословие из уст молоденьких девушек, которые по знанию нецензурных слов и выражений легко могут переплюнуть портовых грузчиков.

— Кому изначально было свойственно разговаривать матом?

— Дело в том, что любое человеческое общество на всех стадиях своего развития делится на социальные группы. Сформировались они не вчера, в течение столетий трансформировались и сегодня представляют собой те же подразделы, что и на заре человечества, но подкорректированные цивилизацией и научно-техническим прогрессом. В Индии они называются кастами, в европейских странах — сословиями. Условно говоря, их четыре: простолюдины, торговцы (сейчас их называют бизнесменами и олигархами, но суть от этого не меняется), интеллигенция (в наше время — средний класс) и правители или политики, которые всегда называются одинаково.

Так вот, мат — язык простолюдинов, в их среде подобные выражения никогда не считались зазорными, поэтому для людей такого сословия разговаривать на нем — вполне нормально. В сословии торговцев ругаются гораздо меньше — им нужно продавать то, за счет чего они живут, а если попутно еще и ругаться, покупателям это может не понравиться, и они пойдут в другую лавочку. Правители тоже не злоупотребляют матерными выражениями: они же часто выступают перед людьми, а вдруг забудешься и проскочит «соленое» словцо, а это чревато потерей особо тонко чувствующих избирателей. Так что если кто-то из ваших знакомых сквернословит легко и не смущаясь, то кем бы он вам не представлялся, знайте: происхождение у него, мягко говоря, неблагородное. Возможно, он и сам этого не знает, но, если хорошо покопаться в его родословной, все станет понятно.

— Вы ничего не сказали об интеллигенции, среди которой тоже встречаются любители «крепкого словца»!

— А вот с ней не так все просто. В этом сословии мат, скорее, исключение, чем правило, да и то потому, что он для его представителей — не столько средство общения, сколько момент творчества. В качестве яркого примера в этом смысле можно назвать виртуозно матерящегося выдающегося режиссера Романа Виктюка или писателя Леся Подервянского, который так тонко и с таким юмором вплетает матерные слова в свои произведения, что, как говорится, из песни слова не выкинешь.

— То есть мат может быть еще и носителем культурного кода?

— Несомненно! Но касается это именно того сословия, для которого он является родным — точнее, простолюдинов. Закономерно в данном случае задать вопрос: почему мат, который вошел в обиход, как минимум, несколько веков назад, до сих пор жив и активно используется в обществе? Да потому что есть сословие, которое бережет и охраняет его, особенно, если оказывается в изоляции. Скажем, «враги народа» — люди, репрессированные в сталинские времена, смогли сохранить все то, что отличало их от большей части населения. Мат — тоже носитель «культуры» определенного сословия. И чем больше общество пытается с ним бороться, внедряя истинную культуру, тем крепче те, кого мы относим к простолюдинам, за него держатся.

— В законопроекте речь идет о людях публичных.

— И публичном пространстве. Знаете, ведь многие из тех, кому их сословие неприятно, могут и выйти из него. Для этого достаточно сменить язык общения, чем часто и пользуются люди, которые хотят подняться по социальной лестнице. Если говорить об употреблении мата, то отказ от него позволяет человеку войти в то сословие, которое кажется ему недостижимым. В данном случает речь идет о политиках. Но истории известны и другие факты. Если, скажем, девушка-простолюдинка мечтает попасть в аристократическое общество, она должна принять его правила, в том числе и в отношении языка — следовать им сама и воспитать в этом духе своих детей. Если она не хочет отказываться от привычек своего сословия, в том числе и площадной ругани, ее брак с представителем другого сословия, будь он бизнесменом, представителем среднего класса или политиком, очень быстро распадется. Людям, общающимся на разных языках, трудно ужиться вместе.

И наоборот: если она откажется от языка, которым пользуются ее родители, и примет язык сословия своего мужа, они, как говорят в сказках, будут жить долго и счастливо. Кстати, примером тому может служить семья принца Гарри и Меган Маркл. Наверняка Меган, выросшей не в королевском дворце, пришлось менять многие из своих привычек, чтобы войти в королевскую семью. И это совершенно нормальный процесс.

Между тем некоторые украинские политики позволяют себе нецензурно ругаться во всеуслышание. Так, «ФАКТЫ» сообщали, что недавно скандально известный мэр Харькова Геннадий Кернес на сессии горсовета обматерил и назвал дебилами активистов, протестующих против повышения тарифов на проезд в общественном транспорте.

А пока общественность обсуждает зарегистрированный в Раде законопроект «о дематюкации», руководитель Минздрава Ульяна Супрун сделала сенсационное заявление: ругаться матом, оказывается, полезно для здоровья.

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