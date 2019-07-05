Самый вкусный летний суп: быстрый рецепт от известной телеведущей

Один из самых популярных летних супов — холодный томатный гаспачо. Известное испанское блюдо — любимое у ведущей проекта Нового канала «Ревизор» Юлии Панковой.

— Я его просто обожаю! — призналась Юля «ФАКТАМ». — И, кстати, знаю, как приготовить за 15 минут! Это страстно-испанский, холодный, освежающий томатный суп. Готовят его из созревших, сочных, вкусных, розовых и желтых, мясистых, настоящих ароматных томатов.

Гаспачо

Ингредиенты для приготовления

Помидоры — 1 килограмм (нужны крупные, сочные и сладкие)

Огурцы — 4 штуки

Базилик — 1 пучок

Средняя луковица (красная или салатная)

Чеснок — 3−4 зубочка (по желанию)

Оливковое масло — 5 столовых ложек

Бальзамик — 2 столовые ложки

Перец, соль — по вкусу

Мякоть 2-х кусков белого хлеба.

Готовим гаспачо пошагово:

1. Бланшируем помидоры. На каждом помидоре делаем крестообразный надрез, опускаем их в кипящую воду и оставляем на 1−2 минуты. После этого вытаскиваем из кипятка и сразу же помещаем в емкость с холодной водой и кусочками льда.

2. С охлажденных помидоров снимаем кожицу (после бланширования она снимается очень легко) и нарезаем их на кусочки;

3. Чистим лук и огурцы от кожуры, после чего мелко нарезаем. Листочки базилика отделяем от веточек;

4. Помещаем в кастрюлю очищенные и нарезанные томаты, огурцы, лук, листья базилика, хлеб — смешиваем и взбиваем блендером;

5. Самый важный этап — доведение до вкуса! Полученную после взбивания блендером массу необходимо посолить и поперчить, добавить пикантный соус бальзамик и оливковое масло. После этого поставить супчик в холодильник. Подавать в охлажденном виде.