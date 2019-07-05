Происшествия

В Запорожье врачи спасают жизнь 22-летней девушки, которую 2 июля пытался сжечь живьем ее молодой человек. ЧП произошло во дворе многоэтажки в Хортицком районе Запорожья. 28-летний мужчина совершил это на глазах у изумленных соседей. По словам очевидцев, девушка первой выбежала из подъезда, она от него убегала. Мужчина бежал за ней.

- Он на ходу облил ее бензином и поджег, — рассказала пожилая соседка. — Когда мы ее увидели, она вся горела. Лицо, руки, ноги — горело абсолютно все… Вокруг нее как будто образовался огненный шар. Люди, которые были вокруг, пытались погасить огонь. Когда кто-то на улице закричал «Человек горит!», муж сразу побежал во двор с баклажкой с водой. А я пыталась погасить огонь одеялами… Парень, который это сотворил, сам испугался и вроде бы тоже пытался потушить пламя. У него обгорели руки. Девушку забрала «скорая». На ней не осталось живого места.

У Анастасии Ковалевой (так зовут пострадавшую) диагностировали глубокие ожоги 90% поверхности тела. Девушка в реанимации. Так как у ее семьи нет денег на дорогостоящее лечение, сейчас в сети ведется сбор средств на ее лечение. Кроме того, десятки неравнодушных жителей Запорожья приходят в городскую больницу № 5, чтобы сдать для Анастасии кровь. Одна из подруг пострадавшей сообщила «ФАКТАМ», что кровь еще нужна.

- Сейчас это необходимо. Мы благодарны всем, кто помогает, — сообщила «ФАКТАМ» девушка. — Что касается Насти, то врачи говорили, что первые двое суток — решающие. К счастью, она их пережила. Настя в сознании. Есть улучшения, ей разрешили сделать операцию.

С парнем, который облил ее бензином и поджег, Анастасия Ковалева, по словам подруг, встречалась около года. Судя по фотографиям и записям в Instagram, Настя безумно любила своего избранника. Ему был посвящен едва ли не каждый пост. Настя постоянно размещала их совместные фотографии, называла его мужем и писала, что еще никогда не была так счастлива:

«Впервые он позвал меня замуж на второй день знакомства. А всерьез попросил моей руки у родителей через пару месяцев отношений. Никогда не просила подарков, но при этом всегда он все до копейки на меня потратит. Больше года отношений и ни единой недели без цветов. За это время максимум три дня не виделись, а так 24/7. Если скандал, то полквартиры рушим, миримся — вторая половина страдает… Я готова любить каждую его частичку и дарить ему счастье, как он дарит мне каждый день».

Настя часто выставляла фото с возлюбленным в соцсети и называла его "своим главным подарком"

В Instagram их отношения казались идеальными. Но какими они были на самом деле? Подробности «ФАКТАМ» рассказала одна из подруг Насти, попросившая не называть ее имени.

- Настя говорила, что она с ним счастлива. Она действительно любила этого человека, — рассказала «ФАКТАМ» подруга девушки. — Они встречались примерно год. Познакомились, когда оба жили в Киеве. Они работали на одной фирме. Потом оба оттуда ушли, но отношения сохранили. Виталик из Донецкой области. Там у него осталась семья, маленький ребенок. Насколько я знаю, в воспитании ребенка он не участвовал и задолжал крупную сумму по алиментам. Виталик переехал жить к Насте в Запорожье. Она очень его любила. Называла мужем, и у них действительно дело шло к свадьбе. Они уже даже ходили в загс, но у них не приняли заявление из-за проблем с его документами. Вроде бы он вовремя не поменял фотографию в паспорте, а еще были нюансы с регистрацией. Они планировали решить эти проблемы и пожениться.

Виталик действительно был очень ревнив. Постоянно ревновал Настю, причем без всякого повода. Его волновало каждое сообщение, которое приходило ей на телефон. Я сама это видела — как только он слышал звук сообщения, сразу начинал расспрашивать: «Кто тебе пишет? Что именно написали?» Или, например, идем по улице, и с Настей поздоровался бывший одноклассник. Это тоже становилось поводом для целого допроса: «Кто он? Почему здоровается? Ты с ним общаешься?»

Было видно, что Виталик не уверен в себе. А Настя — девочка видная, привлекательная. Она настоящая красавица. А еще большая умница, очень добрая и отзывчивая. Это проявлялось в заботе о двух младших сестричках (одна из них еще даже не ходит в школу), о крестнице… Виталик мог не волноваться — она действительно его любила, он был для нее на первом месте. С тех пор как у них начались отношения, Настя уже не так часто встречалась с подругами — теперь все ее свободное время было посвящено ему. Настя рассказывала, что из-за своей ревности он мог психануть, куда-то уйти. Но потом возвращался с цветами и подарками, извинялся… Настя думала, что ревность — это такое появление его любви.





Настя Ковалева и ее возлюбленный

- Нет. Мы с ней виделись 30 июня — за два дня до случившегося. Настя рассказала, что они опять собираются подавать заявление в загс. В последнее время они жили в Новомосковске Днепропетровской области. В двадцатых числах июня Настя приехала к себе в Запорожье, чтобы оформить какие-то документы. Виталик должен был ждать ее в Новомосковске, но не выдержал и через пару дней сам примчался в Запорожье. Когда Настя не ответила на его звонок, он, как она сказала, психанул и тут же приехал. В воскресенье, когда мы встретились, Настя шла в аптеку и в магазин. Сказала, что Виталик с кем-то подрался, поранил руку, и теперь она хочет купить ему лекарств и «каких-нибудь вкусняшек». Она была в хорошем настроении. Тогда же рассказала мне о загсе, об их планах… Я хорошо знаю Настю и думаю, что заметила бы, если бы что-то было не так. В тот день точно все было нормально.

То, что произошло, необъяснимо. Откуда у Виталика взялась бутылка с бензином? У них не было машины, да и на заправках сейчас не так просто купить бензин в таре. Выходит, он заранее к этому готовился.

— Местная пресса со ссылкой на соседей писала, что он воевал на востоке. Это правда?

- Нет. Насколько я знаю, во время мобилизации он, наоборот, пытался «откосить» от армии. Он точно нигде не служил. Люди, имеющие отношение к правоохранительным органам, сказали мне, что Виталик, скорее всего, попробует избежать наказания, выдавая себя за сумасшедшего. Он уже говорит, что не понимал, что делает. Нельзя допустить, чтобы он избежал тюрьмы.

Еще одна подруга пострадавшей рассказала «ФАКТАМ», что в понедельник, 1 июля, Настя с Виталием поссорились:

- А 2 июля, в день, когда все это случилось, они помирились. Настя пошла гулять с подругой, а когда вернулась домой, они с Виталиком опять начали ссориться. И он это сотворил… Все знали, что он ревнивый, но никто и подумать не мог, что он на такое способен.

Подруги Насти также рассказали, что примерно полгода назад девушка забеременела от Виталия, но потеряла ребенка.

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Парня Анастасии задержали на месте ЧП. В четверг, 4 июля, суд его арестовал на 60 суток. На суде он рассказал, что в тот день поссорился с Настей, выпил и решил ее напугать, облив бензином.

Место происшествия

«Я не хотел поджигать никого. Я хотел напугать, тем самым… скрепить отношения эти. Она рядом стояла со мной. Я достал сигарету и прикуривал. Мы вспыхнули вдвоем. Я снял футболку, помогал гасить ее…» — сказал подозреваемый и расплакался.

Представитель прокуратуры после судебного заседания сообщил журналистам, что подозреваемый нигде не работает, не имеет постоянного места жительства и легального дохода. Сам подозреваемый сказал, что жил за счет родителей.

По словам заведующего ожоговым отделением Запорожской городской клинической больницы № 5 Андрея Сеха, состояние Насти остается тяжелым. Для тех, кто может помочь, сообщаем номер карточки мамы Насти Кристины Ковалевой: 5167 9855 0026 6457

Несколько лет назад «ФАКТЫ» рассказывали о похожем случае в Лисичанске Луганской области, где 36-летний мужчина из ревности поджег на пляже свою 23-летнюю возлюбленную и ее мать. Через несколько дней девушка, на которой не осталось живого места, умерла. Ее мать выжила, но получила тяжелые увечья. Преступника приговорили к пожизненному заключению. Кроме того, «ФАКТЫ» не раз рассказывали о страшной истории Оксаны Макар из Донецка, которую в 2012 году трое преступников изнасиловали и подожгли живьем. Этот случай долгое время обсуждался в Украине и далеко за ее пределами. Оксана Макар умерла. Один из преступников получил пожизненное, еще двое — 14 и 15 лет лишения свободы.

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