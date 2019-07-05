- 17:05 Трогательные клятвы, зажигательный танец молодых и букет невесты у Леси Никитюк: как прошла итальянская свадьба Тодоренко и Топалова
- 17:04 "Гарантированный покупатель" просит админсуд ускорить рассмотрение жалобы
- 16:54 Волкер назвал единственное условие для прекращения войны на Донбассе
- 16:51 Приостановление действия тарифов «Укрэнерго» — опасная тенденция срыва реформы энергорынка, — эксперт
- 16:46 Юная Ястремская продолжает побеждать на Уимблдоне
- 16:40 Под песни Вари Кошевой мне хочется плакать: Джамала о суперфинале «Голос. Діти-5»
- 16:26 На оккупированном Донбассе хотят создать российские "миротворческие силы"
- 16:24 Задержание «начальника ПВО «ДНР»: выяснились новые детали спецоперации
- 16:19 В поезде Измаил – Киев на ребенка обрушилось окно: первые детали ЧП
- 16:11 СМИ узнали о конфликте в ближайшем окружении Зеленского
- 16:06 Гипс до бедра: Притула рассказал, как умудрился получить травму ноги
- 15:49 В центре Киева средь бела дня мужчина устроил стрельбу
За службу в Африке – 8 тысяч долларов: офицер ВМС требовал деньги у будущих миротворцев (фото)
В Одессе оперативники Нацполиции и СБУ задержали должностное лицо 56-й комендатуры охраны и обслуживания штаба Командования ВМС ВС Украины. Представитель воинской части вымогал и получил взятку от двух военнослужащих за внесение их фамилий в список участников миротворческой операции в Демократической Республике Конго.
Свои услуги «решала» в погонах оценил в 8,6 тысячи долларов, при получении которых он и был задержан.
Сейчас следователи и прокуроры проводят первоочередные следственные действия. Военная прокуратура готовит сообщение о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины, а также обращение в суд с ходатайством об избрании меры пресечения.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что недавно в Одессе на взятке в тысячу долларов поймали военкома.
«ФАКТЫ» также писали о том, что под Одессой райвоенком торговал «белыми билетами» по 500 долларов.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Сельская учительница никак не могла решить, за кого же ей выйти замуж: за директора школы или за тракториста. С одной стороны — быстрый карьерный рост, а с другой — без трактора фиг до школы доберешься...