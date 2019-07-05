Происшествия

За службу в Африке – 8 тысяч долларов: офицер ВМС требовал деньги у будущих миротворцев (фото)

В Одессе оперативники Нацполиции и СБУ задержали должностное лицо 56-й комендатуры охраны и обслуживания штаба Командования ВМС ВС Украины. Представитель воинской части вымогал и получил взятку от двух военнослужащих за внесение их фамилий в список участников миротворческой операции в Демократической Республике Конго.

Свои услуги «решала» в погонах оценил в 8,6 тысячи долларов, при получении которых он и был задержан.

Сейчас следователи и прокуроры проводят первоочередные следственные действия. Военная прокуратура готовит сообщение о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины, а также обращение в суд с ходатайством об избрании меры пресечения.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что недавно в Одессе на взятке в тысячу долларов поймали военкома.

«ФАКТЫ» также писали о том, что под Одессой райвоенком торговал «белыми билетами» по 500 долларов.

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