Унесли деньги и ружье: под Киевом дерзко ограбили дом родителей бывшего замгенпрокурора

Происшествия

В ночь 5 июля банда грабителей совершила нападение на дом родителей бывшего заместителя генпрокурора Евгения Енина. Ограбление случилось в селе Михайловка-Рубежовка Киево-Святошинского района.

Дом не в первый раз подвергается атакам злоумышленников. Но на этот раз преступники явились, не дожидаясь отъезда хозяев. Как сообщает Obozrevatel, ссылаясь на источники в полиции, группа из четверых человек в балаклавах проникла в дом через окно. Хозяевам-пенсионерам грабители пригрозили ножом, после чего избили, связали и вынесли из дома ценности.

По информации Obozrevatel, преступники прихватили с собой две тысячи евро, охотничье ружье и пистолет.

Напомним, зимой 2018 года в дом родителей Енина пробрались воры. Неожиданно вернувшийся хозяин помешал преступным планам, но воры успели найти и унести с собой деньги и ювелирные украшения.

Евгений Енин до весны 2019 года занимал пост заместителя генпрокурора, но 26 мая ушел в отставку.

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