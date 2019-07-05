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- 15:49 В центре Киева средь бела дня мужчина устроил стрельбу
В центре Киева средь бела дня мужчина устроил стрельбу
В пятницу, 5 июня, в Киеве на Бессарабской площади мужчина устроил стрельбу возле супермаркета. Ранее в Вышгороде мужчина стрелял из пистолета из-за недовольства съемками программы телеканала «СТБ».
Как сообщают в столичной полиции, ЧП произошло около 13:00. Оперативный дежурный Шевченковского управления полиции направил на место происшествия следственно-оперативную группу управления полиции и сотрудников уголовного розыска.
«Правоохранители установили: в супермаркете была очередь, когда в помещение зашел мужчина. Парень начал конфликтовать с покупателями, а затем вышел на улицу, сделал несколько выстрелов вверх из стартового пистолета и скрылся», — говорится в сообщении.
К счастью, в результате инцидента никто не пострадал. Сейчас следователи опрашивают свидетелей, а оперативники изымают записи с камер видеонаблюдения. На месте стрельбы были найдены две гильзы.
Данное событие зарегистрировано в Журнале единого учета заявлений и сообщений Шевченковского управления полиции, решается вопрос о его правовой квалификации.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Оболонском районе Киева в ресторана произошел конфликт, который закончился массовой дракой и стрельбой. Инцидент произошел в ресторане «Каспий» на улице Автозаводская — несколько посетителей пострадали от газа из баллончика, а одному мужчине выстрелили в ногу.
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