25.63 / 25.91 28.85 / 29.29
Киев: 
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

В поезде Измаил – Киев на ребенка обрушилось окно: первые детали ЧП

16:19 5 июля 2019 268
поезд
Инф. «ФАКТОВ»

В поезде «Укрзалізниці» снова пострадали пассажиры — оконное стекло вывалилось, и под осколками оказался шестилетний ребенок.

Инцидент случился 4 июля в поезде 146/145 Измаил — Киев на подъезде к столице. Как рассказала в Facebook мать ребенка, в их купе верхняя часть окна упала и разбила основное оконное стекло. Осколки упали на ребенка. Малыш только чудом отделался царапинами — вовремя вмешался отец ребенка и спас сына от грозившей тому опасности.

скриншот

Напомним, ранее пассажиры поездов неоднократно жаловались на падающие от ветхости детали вагона. Наиболее тяжкие последствия наблюдались после падения вагонных полок. В поезде Киев — Рахов пассажирке на нижнем месте упавшая полка повредила кости таза. А в поезде Киев — Мариуполь одна из полок оторвалась уже в третий раз. Пассажиры пришли к выводу, что в старом вагоне, выпущенном в 1971 году, простенки сгнили от времени.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины