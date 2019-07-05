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В поезде Измаил – Киев на ребенка обрушилось окно: первые детали ЧП
В поезде «Укрзалізниці» снова пострадали пассажиры — оконное стекло вывалилось, и под осколками оказался шестилетний ребенок.
Инцидент случился 4 июля в поезде 146/145 Измаил — Киев на подъезде к столице. Как рассказала в Facebook мать ребенка, в их купе верхняя часть окна упала и разбила основное оконное стекло. Осколки упали на ребенка. Малыш только чудом отделался царапинами — вовремя вмешался отец ребенка и спас сына от грозившей тому опасности.
Напомним, ранее пассажиры поездов неоднократно жаловались на падающие от ветхости детали вагона. Наиболее тяжкие последствия наблюдались после падения вагонных полок. В поезде Киев — Рахов пассажирке на нижнем месте упавшая полка повредила кости таза. А в поезде Киев — Мариуполь одна из полок оторвалась уже в третий раз. Пассажиры пришли к выводу, что в старом вагоне, выпущенном в 1971 году, простенки сгнили от времени.
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