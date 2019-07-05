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Общество и люди

Дома в окружении моря: популярный украинский курорт сняли с высоты птичьего полета

17:20 5 июля 2019 20836
море
Инф. «ФАКТОВ»

Курортный поселок Кирилловка на побережье Азовского моря переживает туристический бум. Мини-отелей на «первой линии» с каждым годом становится все больше, домики подобрались вплотную к морю. О том, как преобразилась Кирилловка к летнему сезону, дает представление видео, снятое с дрона.

Отдыхающие в Кириловке признают, что пляжи поселка переполнены. Из-за большого потока туристов ланшафтный заказник Федотова коса пришлось сделать закрытым для автотранспорта. Также летом обострилась проблема мусора на побережье. Природозащитники решили установить в поселке оригинальные арт-объекты, чтобы воспитывать у туристов чистоплотность и экологическое мышление.

По официальным данным, ежегодно в летний сезон Кирилловка принимает около 500 тысяч туристов. Поток отдыхающих вырос с 2014 года — после аннексии Крыма Россией и отказа украинских туристов ехать на крымское побережье.

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