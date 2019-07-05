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Происшествия

Украинского вице-премьера заподозрили в хищении средств: что об этом известно

21:50 5 июля 2019 620
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Инф. «ФАКТОВ»

В СБУ занялись расследованием деятельности одного из вице-премьер-министров. Чиновник Кабмина подозревается в том, что лоббировал назначение своих людей директорами коммунальных предприятий, а потом через них организовывал схемы хищения средств из бюджета.

Как полагают в СБУ, схема присвоения государственных средств была незамысловатой. Злоумышленники, составляя акты о ремонтно-строительных работах, вносили неправильные данные о стоимости работ и услуг, завышали цены на материалы, начисляли зарплату фиктивно оформленным работникам.

деньги

По данному делу проведены обыски на коммунальных предприятиях и в коммерческих структурах в Виннице, Киеве и Полтаве. Обнаружены доказательства оформления фиктивных накладных, факты завышения количества рабочих на объектах реконструкции в Виннице, а также сведения о противоправном, без договора, использовании техники и рабочей силы коммунальных предприятий. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, в нынешнем составе Кабмина один первый вице-премьер-министр и пять вице-премьеров. Имя чиновника, попавшего под расследование СБУ, не разглашается в интересах следствия.

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