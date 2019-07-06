Происшествия

Ушла в магазин и не вернулась: на Днепропетровщине нашли убитой 13-летнюю девочку (фото)

В Днепропетровской области завершены поиски 13-летней Инны Дубик, пропавшей 23 июня. Девушку-подростка нашли мертвой, подозреваемый в убийстве задержан.

Инна Дубик из села Миролюбовка Пятихатского района пропала 23 июня. Днем около 14 часов она пошла в магазин и домой не вернулась. В розыск ребенка объявили только неделю спустя — 29 июня. Мать утверждает, что все это время пыталась искать Инну самостоятельно. Семья считается в селе неблагополучной, родители имели склонность к алкоголю, потому не сразу заметили отсутствие дочери.

Девушку, похожую на Инну, видели в городе Желтые Воды, в поисках были задействованы полицейские по всей Днепропетровской области. В итоге выяснилось, что родное село Инна не покидала. Девушку нашли без признаков жизни в родной Миролюбовке.

Анна Карпеченкова, представляющая сектор ювенальной превенции Днепропетровской области, рассказала все, что удалось выяснить следствию. В полиции пришли к выводу, что Инна связалась с компанией более старших ребят. На почве распития алкоголя возник конфликт, который и привел к убийству девушки.

Напомним, к случаям пропажи детей приковано особое внимание после трагедии с 11-летней Дашей Лукьяненко в Одесской области. Девочку искали неделю и нашли убитой.

Фото Anna Karpechenkova/Facebook

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