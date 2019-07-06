Зверски избитого Семенихина восстановили в должности мэра Конотопа

Происшествия

Артем Семенихин, недавно переживший покушение, был восстановлен в должности мэра Конотопа. Такое решение принял Сумской окружной административный суд.

Согласно вердикту суда, Семенихин не только вернется на должность городского головы, но и получит зарплату за все время вынужденного прогула (с 28 августа 2018 года). Ответчикам дается один месяц на подачу апелляции.

Семенихин был отстранен с должности мэра Конотопа решением сессии горсовета в августе 2018 года. Бывший мэр обратился в суд, чтобы отменить постановление.

Решение судебной инстанции появилось вскоре после того, как Семенихин попал в сводки новостей из-за пережитого покушения. 27 июня экс-градоначальника жестоко избили, политик попал в реанимацию с черепно-мозговой травмой. Соратники Семенихина решили, что нападение — элемент предвыборной борьбы за прохождение в Раду. Семенихин зарегистрировался кандидатом в депутаты на 160-м округе и идет на выборы как самовыдвиженец.

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