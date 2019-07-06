Стали известны подробности крещения сына Меган Маркл и принца Гарри (фото)

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В субботу, 6 июля, в Виндзорском замке состоится крещение сына принца Гарри и Меган Маркл. Герцог и герцогиня Сассекские в нарушение традиций, существующих в королевской семье Великобритании, решили не называть имена крестных родителей своего первенца. Кроме того, возможно, впервые за время правления Елизаветы II, на этот семейный праздник не будут допущены репортеры.

Обычно день крещения членов королевской семьи широко освещается в британских СМИ. Они публикуют подробные фото- и видеорепортажи, давая возможность миллионам людей увидеть гостей и участников церковной службы.

Однако Меган (в том, что именно герцогиня настояла на нарушении традиции, практически никто не сомневается) пожелала, чтобы на крещении присутствовали только 25 гостей. Опубликованы будут спустя некоторое время только официальные семейные снимки, которые отберет сама супруга принца Гарри.

Как уже сообщали «ФАКТЫ», Елизавета II не сможет присутствовать на крещении правнука. Королева на эти выходные отправилась в Сандрингем, чтобы провести там уик-энд со своим мужем принцем Филиппом. В капелле Святого Георгия в Виндзоре будут наблюдать за таинством дедушка Арчи принц Чарльз со своей женой Камиллой, принц Уильям и его супруга Кейт, бабушка Арчи Дория Рэгленд. И, конечно, крестные, но их имена хранятся в строжайшем секрете.

Принцесса Диана держит Гарри на руках после его крещения

И все же британским СМИ удалось выяснить некоторые подробности предстоящего крещения. Одну традицию Меган все же нарушить не удалось. Мастера Арчи будут крестить в платье из белого шелка и знаменитых хонитонских кружев. Это точная копия платья, которое было пошито еще в 1840 году по заказу королевы Виктории и ее супруга принца Альберта. В 1841 году в нем крестили их дочь Викторию.

Принц Джордж в знаменитом платье

В этом же платье крестили и принцессу Шарлотту

В этом же платье затем крестили почти всех членов королевской семьи, включая принца Чарльза и его сыновей — Уильяма и Гарри. В 2004 году было принято решение изготовить точную копию платья, а оригинал теперь бережно хранится как семейная реликвия. Пошила новое платье личный дизайнер Елизаветы II Анджела Келли. В нем крестили своих детей принц Уильям и Кейт, Майк и Зара Тиндолл (внучка Елизаветы, единственная дочь принцессы Анны).

Семейный фотопортрет после венчания принца Гарри и Меган Маркл был сделан в Зеленой гостиной

Также решено, что на официальных фотографиях мастер Арчи будет именно в этом платье. А фотосессия пройдет, как всегда, в Зеленой гостиной Виндзорского замка. И это тоже старая традиция. Здесь делались семейные фотопортреты после крещения Уильяма и Гарри, всех детей Уильяма и Кейт. В Зеленой гостиной также фотографировались члены королевской семьи после венчания Гарри и Меган.

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